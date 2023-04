Kézilabda NB I., férfi, 22. forduló

Cegléd – MOL Tatabánya KC 20-32 (11-18)

Abony, Varga István Sportcsarnok, néző, 400 vezette: Bíró Á., Kiss O.

Tatabánya: Székely M. – Pedro 2, Maras 7, Vilovszki 4, Ubornyák 3, Győri M. 6, Edwards 3. Csere: Nagy B. (kapus), Obradovics, Hornyák B., Pergel 5, Krancz 1, Bodor, Bodnár A. 1. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása, 6.p.: 1-5, 12.p.: 3-9, 18.p.: 7-9, 26.p.: 10-13, 27.p.: 10-16, 38.p.: 12-22, 44.p.: 15-23, 49.p.: 15-27, 54.p.: 19-28.

Kiállítás: 4, illetve 6 perc.

Hétméteres: 4/3, illetve 4/4.

A kieséstől menekülő ceglédiek ellen nem ígérkezett könnyed teadélutánnak az abonyi kirándulás. Ezt is figyelembe véve, illetve szem előtt tartva, a kezdés után azonnal a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, és viszonylag gyorsan három-négygólos előnyt alakítottak ki. Az első játékrész derekán aztán produkált egy négy-nullás rohamot a hazai alakulat, és ennek eredményeként két gólra felzárkózott. Ám a Pest vármegyei gárda további kapaszkodását már meggátolta a Tombor-legénység, és így a Kék Tigrisek megnyugtató előnnyel vonulhattak jól megérdemelt, negyedórás pihenőjükre.

Szünet után sem fékezett a Bányász. Továbbra is rendkívül koncentráltan és fegyelmezetten kézilabdázott, ezzel esélyt sem adva, hagyva vendéglátójának. A tatabányai kék-fehérek - szép számú szurkolójuk támogatásával - igyekeztek tovább növelni az első fél órában kiharcolt előnyüket. A Tombor-csapat és a házigazdák között a negyvenedik perc tájékán nőtt tízgólosra a különbség. Ez a tatabányai előny híven kifejezte a két együttes közötti tudásbeli „eltérést” is. Mert a hajrában már csak a gólkülönbség mértéke volt kérdéses. Így a tatabányaiak tizenkét gólos győzelme is megérdemelt.

Kontra Zsolt, a tatabányai technikai vezető: - Kellő tisztelettel álltunk az ellenfélhez és a mérkőzéshez egyaránt. A fiúk átérezték a találkozó fontosságát, és végig koncentráltan játszottak. Kapusaink jól védtek, Maras, Győri Matyi, Vilovszki, Pergel mind remek napot fogtak ki, de gyakorlatilag, akik pályára léptek, azokról csak jókat lehet mondani. A győzelmünk teljesen megérdemelt, még ilyen különbséggel is…