NB III., Nyugati-csoport, 32. forduló

Komárom VSE-III. Ker. TVE 1-1 (0-0)

Komárom, vezette: Dombi O. (Király Zs., Tóth Cs. J.)

Komárom: Bánfalvi - Szabó B., Nagy T., Tóth Gy. (Horváth K., 92.), Köles, Molnár, Szénási, Sandal, Peszmeg, Hajnal (Nagy L., 92.), Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

III. Kerület: Hajagos - Papp, Földeák (Marques-Airosa, 46.), Cseszneki, Erdei, Török, Egerszegi, Tóth (Schuszter, 76.), Lapu (Hegedüs, 87.), Barczi, Kulcsár (Kósa, 43.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerzők: Cseszneki (90., öngól), illetve Barczi (83., büntetőből)

Egy héttel ezelőtt a Komárom a Budaörs csapatát verte 2-1-re, majd ezt követően nem sokat pihenhettek László Péter fiai, hiszen szerdán már idegenben léptek pályára, ahol egy 2-2-es döntetlent játszottak Csornán, így egy ponttal tértek haza. Így három veretlenül megvívott meccs után várta az NB II.-ből kieső, de oda visszavágyó III. Kerületet a KVSE most vasárnap. A találkozó első negyvenöt percében mezőnymunka folyt a pályán, egyik fél sem tudta áttörni a másik védekezését. A szünet után nagyon úgy tűnt, hogy tipikus egygólos mérkőzés lesz, és az fog nyerni, aki ezt megszerzi. A 83. percben aztán büntetőhöz jutott az óbudai gárda, amit az NB I.-ben is megfordult Barczi Dávid értékesített is. A dunaparti csapat azonban nem adta fel, és a 90. percben egyenlített, papíron egy öngóllal. Ezzel sorozatban negyedik találkozóján maradt veretlen a KVSE, ami 32 forduló után a 12. helyet jelenti a tabellán.

- Egy nagyon jó III. Kerület ellen játszottunk. Végig úgy éreztem, hogy nem érdemlünk vereséget. Egy jogos büntetővel megszerezte a vezetést az ellenfél, de tudtunk javítani. Le a kalappal a srácok ellen, hogy a mérkőzésen így odatették magukat egy nagyon jó csapat ellen, és begyűjtöttük az egy pontot. Jövő héten a Puskás Akadémia következik, három játékosunk eltiltás miatt nem játszhat, de dolgozunk tovább, hogy ott is pontot, pontokat tudjunk szerezni – mondta László Péter, a Komárom vezetőedzője.

A KVSE most három idegenbeli találkozóra készül, így ebben a bajnokságban már csak két meccset vív hazai környezetben. Legközelebb május 7-én, a Nagykanizsa ellen, majd az utolsó fordulóban, május 21-én, amikor a Teskánd lesz az ellenfél.