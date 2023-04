Rögbi, NB I., férfi XV’s, 8. forduló Honfoglalók RC–Esztergomi Vitézek RAFC 22-19 (12-12) Nagykőrös, vezette: Jánosi A. (Böröndi T.). Esztergomi Vitézek: Németh, Visi, Varga, Koller, Volentér, Vodicska, Rácz, Ágotai, Szóda, Zaiba, Gódor, Stiglmayer, Sovány 10, Szalma, Suiogan T. 9. Csere: Szakály, Bende, Stavila, Suiogan K., Hullár, Iván. Edző: Sőlősi László.

Az előző fordulóban a címvédő Szeged legyőzése után remek hangulatban készültek a Honfoglalók elleni küzdelmükre az esztergomiak, igaz, sok hiányzóval kellett számolni Sőlősi László vezetőedzőnek.

A kezdőrúgás után már lehetetett látni, hogy nem lesz könnyű dolga a rekordbajnoknak, a hazaiak ugyanis nagyon felszívták magukat a találkozóra és nagyon szervezett játékot mutattak. Az első pontokat egy tolódási hiba után Sovány szerezte, majd a másik oldalon szintén ezt a hibát használták ki a honfoglalók és döntetlenre hozták az eredményt. Suigoan Tímár egy áttörés után növelte az esztergomiak pontjait. A rengeteg fiatalt soraiban tudó hazai csapat azonban nagyon megnehezítette a vitézek dolgát. Sokszor a célterület előtt, az utolsó pillanatokban sikerült megállítani őket, de emberhátrányban is sikerült célt szerezniük és egalizálniuk az eredményt az első félidő végén.

A második játékrészben is folytatódott a nyíltsisakos harc. Sorozatos játékvezetői hibák után kaotikussá vált a mérkőzés, ennek eredménye lett mindkét oldalon 2-2 sárga lapos kiállítás. Sovány elfutása után újra átvették a vezetés a Duna-partiak, néhány percen belül válaszul érkezett egy remekült szervezett tolongásos cél az ellenféltől. Az összecsapás végén folyamatos szabálytalanságok miatt rengeteg büntetőt kapott a hazai csapat, melyet utolsó akciójuk során célra is váltottak, megnyerve ezzel a mérkőzést. Sajnálatos módon Németh és Visi is sérülést szenvedett a találkozón, rájuk műtét és hosszabb kihagyás vár.

Ezzel a vereséggel a harmadik helyre csúszott az esztergomi gárda, amely a következő fordulóban a második helyen álló Budapest Exiles csapata ellen lép pályára Budapesten. A mérkőzés kulcsfontosságú lesz a döntőbe jutás szempontjából, hiszen már csak egy kiadó hely maradt a biztosan döntőbe jutó Szegedi Gorillák mellett.