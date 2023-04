Vízilabda OB I., női, rájátszás 7-10. helyért

III.Ker. Tve – Tatabánya Women Water Polo 13-9 (5-3, 3-5, 2-1, 3-0)

Budapest, 100 néző, vezette: Ádám F., Tóth S.

Tatabánya: Kovács D. – Zantleitner H. 2, Zink 2, Orbán 2, Felkai, Rajna, Kovács J. Csere: Zantleitner N. 2, Becsey 1. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 9/5, illetve 10/3.

Gól ötméteresből: 0, illetve 1/1.

Kipontozódott: Kiss P. (III. Ker. Tve).

A helyosztó addig tart, amíg az egyik csapat el nem éri a hetedik pontját. A bajnokságban, a fővárosban, a III. kerületiek nyertek, ezzel 3 pontot szereztek, majd Tatabányán döntetlen játszott a két együttes. Így hazaiaknak négy pontjuk lett, míg ebben a párosításban, Zantleitner Krisztina gárdája 1 ponttal vágott neki a rájátszásnak.

Ennek megfelelően budapestieknek mindössze egy győzelem kellett ahhoz, hogy úgymond, továbbjussanak, és ezt be is húzták. Pedig a fiatal vendégcsapat igyekezett mindent elkövetni azért, hogy megnehezítse a vendéglátók dolgát.

A Tatabánya sok gólt kapott, de viszonylag sokat is lőtt. Így 10-9-nél még a vendégeknél volt az előny is. De akadt bőven olyan szituáció, amelyet ha jobban oldanak meg a tatabányaiak más lehetett volna akar a végeredmény is. Ezen túl, a kiélezett helyzetekben a játékvezetők a hazai pályát is „megfújták”. Ez sem segítette a Zantleitner-tanítványok dolgát.

Zantleitner Krisztina: − A látottak miatt kissé el vagyok keseredve…