Röplabda NB I. Liga, elődöntő, 1. mérkőzés Dág KSE–MEAFC-Miskolc 0:3 (-22, -18, -25) Dág, 100 néző, vezette: Takács Á., Gyulai G. DKSE: Szabó B., Kun, Krupánszki, Nagy P., Balázs B., Oláh B. Csere: Farkas R. (liberó), Majer, Benkő. Edző: Zirigh Balázs. Az eredmény alakulása: 1. szett: 6-6, 13-12, 17-15, 22-20, 22-24; 2. szett: 3-6, 7-14, 16-22, 18-24; 3. szett: 6-5, 12-8, 17-12, 20-15, 24-20, 25-24, 25-26.



A Dág már régóta készült arra, hogy megmutassa, képes jó játékra a borsodi alakulat ellen is. A „felfokozott” hangulatnak egyik oka az volt, hogy a Zirigh-legénység ebben a szezonban eddigi ellenfelei közül csak a miskolciakat nem tudta legyőzni. A Dág ennek ellenére jobb helyezést ért el az alapszakaszban, mint a MEAFC, így hazai környezetben kezdhette az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot a döntőbe jutásért.

A hazaiak szempontjából jól is indult az összecsapás, szinte végig dominálták az első játszmát, főleg agresszív nyitásaiknak köszönhetően. Ezért is fájó, hogy végül pont a nyitások döntöttek, mivel a dágiak két nüánsznyi outot szerváltak a végjátékban, míg az ellenfél három ászt. Ez peches a játszmavesztés meg is fogta a hazai csapatot, amelyik egy kissé hitehagyottá vált, míg az ellenfél felbátorodott és szinte minden bejött neki, ez okozta a nagyobb különbséget a második szettben.

Az elsőhöz hasonlóan a harmadik felvonást is jól kezdte a DKSE egy sikeres szerkezetváltásnak köszönhetően. Szinte az utolsó pillanatig úgy nézett ki, hogy simán nyerik a harmadik „menetet” a házigazdák és szépítenek. De aztán az első játszmához hasonlóan mégis „sikerült” elbukni a harmadikat is, csak most 24-20-as vezetésről…

Zirigh Balázs: – Csalódott vagyok az eredmény miatt, hiszen két szettben is domináltunk, méghozzá helyenként nagyon szép játékkal. Meg kell tanulnunk befejezni a játszmákat a Miskolc ellen, mert valahogy hitehagyottá válunk a végjátékokra, nem hisszük el, hogy nyerhetünk. Több önbizalomra lesz szükségünk a párharc folytatásában, ha eredményesek akarunk lenni.