A Szákszend nagyon megverte a sereghajtó Bakonyszombathelyt: a házigazda a félidőben már nyolc góllal vezetett, és a második játékrészben ugyan visszavett a tempóból, de a 10 szerzett gólt és a kilencgólos különbséget nem kell megmagyarázni. A Bársonyos a második félidőben kétszer szerzett vezetést Dadon, a hazaiak azonban mindkétszer (másodszor az utolsó percben) egyenlíteni tudtak, így otthon tartottak egy pontot. A Réde és a Bokod fordulatos mérkőzésen játszott egymással döntetlent, míg a Tárkány simán nyert Oroszlányon.

Az Északi csoport rangadóján a fordulót a második helyről kezdő Szomód szerzett vezetést a harmadik Dunaalmás vendégeként, ám a hazaiak Végh Bence révén azonnal egyenlítettek, majd ugyanő a második játékrészben a győztes gólt is megszerezte. A két csapat ezzel helyet is cserét a tabellán. A TABAK az elő félidőben még nem tudott betalálni Annavölgyön, a másodikban azonban hétszer is, így kiütéses győzelemmel vitte haza a három pontot. A Pilismarótnak nem okozott különösebb nehézséget a Süttő legyőzése, a Vértestolna pedig a Bajnát tömte ki. A találkozó érdekessége volt, hogy a csereként beálló tolnai Buzási László az utolsó kilenc percben mesternégyest ért el! A csoport góllövőlistájának élén továbbra is az ezúttal szabadnapos Tardos játékosa, Kovács Henrik áll 31 találattal.

Eurotrade Solar megyei III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 18. forduló

Császár-Ete II.–Gesztesi SE 10-0 (5-0)

Ete, vezette: Nagygellér Miklós (Urszán István, Mészáros Gergő).

Császár-Ete II.: Fülöp – Vági, Szeles, Kelemen (Tálos, 58.), Baráth (Wolf A., 63.), Gyüszi (Zvér L., 76.), Szabó M., Szabó P., Stamler, Szíjj, Tóth H.

Gesztes: Valakovics – Tóth V., Nagy G., Ambrus, Hardi, Kovács G. (Csordás I., 46.), Eigner, Szalontai, Ginder, Vendégh, Hajzer. Technikai vezető: Pillmann Zoltán.

Gólszerző: Szeles (5., 10., 19., 47., 85.), Gyüszi (41.), Szabó P. (45.), Baráth (61. - tizenegyesből), Szíjj (71., 87.).

Banai KSK–Csémi SE 0-1 (0-0)

Bana, vezette: Somogyi László (Csákány István, Urbán Ádám).

Bana: Szabó R. – Brulich, Póner, Vida, Rózsahegyi, Nyári, Róth, Rácz, Ress, Olaj, Kovács.

Csém: Farkas –Kecskeméti (Soós, 85.), Kaposi, Körmedi, Jónás, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár M., Horváth, Balázs, Gyányi. Technikai vezető: Szabó Lajos.

Gólszerző: Kollár M. (89.).

Kiállítva: Kovács (69.), illetve Körmendi (82.).

Dad SE–Bársonyos SK 2-2 (0-0)

Dad, vezette: Baranyai László (Fehér Loretta).

Dad: Drotár – Gombos, Magyar (Csiszár, 71.), Török, Kerner, Sipos (Mata, 62.), Gerlinger (Juszkó, 62.), Fitykus, Magyarcsik, Becsák (Hujber, 88.), Hastó. Technikai vezető: Purger József.

Bársonyos: Molnár – Pirik, Soha (Ősz, 74.), Szarvas (Skuba, 46.), Hoffer, Kósa, Holczinger F., Szimler, Farkas (Kálnai, 69.), Holczinger Zs. J., Stamler.

Gólszerző: Török (61.), Magyarcsik (90.), illetve Szimler (57.), Hoffer (65.).

Oroszlányi SZE–Tárkány KSE 0-4 (0-2)

Oroszlány, vezette: Nagygellér Miklós (Bokor Benjamin Alex, Marks Bence Timót).

Oroszlány: Takács – Nagy J., Filimon, Frigur, Moldován, Szekeres, Nagy D. (Konyecsni, 75.), Karácsony, Preizer (Sztankó A. R., 62.), Kalucza, Pintarics L.

Tárkány: Babai (Bíró, 80.) – Nagy Cs. (Nagy K., 87.), Lakatos, Csonka, Balogh, Mészáros, Gyökeres (Czirjak, 57.), Brulich, Répási, Hollósi, Élő. Vezetőedző: Karvaj Ottó.

Gólszerző: Csonka (3. - tizenegyesből, 72.), Lakatos (8., 67.).

Réde KSE–Bokod FCE 3-3 (2-2)

Bakonyszombathely, vezette: Horváth István (Györe Ferenc Dániel).

Réde: Balogh G. P. – Varga, Erdélyi M. M., Major, Békási (Balogh D., 46.), Bálint Gy. I., Horváth Z., Bíró (Vankovics, 56.), Buda, Szántó, Rákóczi.

Bokod: Tamás – Steili (Magasi, 63.), Bognár, Szűcs T. (Szűcs I., 46.), Erdős, Farkas, Marton (Lázár, 17.), Krotki (Orosz, 77.), Neszlinger, Molnár Cs. (Ihász, 63.), Antal Dániel.

Gólszerző: Varga (19.), Szántó (21., 70. - tizenegyesből), illetve Marton (12.), Neszlinger (30.), Farkas (70.).

Szákszendi SE–Bakonyszombathely KSE 10-1 (8-0)

Szákszend, vezette: Patai Balázs (Vámosi Benedek).

Szákszend: Teberi (Varga, 46.) – Klestenitz Á. (Kázmér, 64.), Biri, Müller K., Mezőfi (Mester, 64.), Kovács T. (Schaffhauzer, 59.), Petrás (Farkas, 59.), Takács (Kovács R., 46.), Klestenitz M., Szabó (Kocsis, 46.), Kiss J.

Bakonyszombathely: Dróth – Nebehaj M. (Borszuk, 46.), Kolompár, Kodai, Pék, Mészáros I., Bocska, Renner, Flekács (Klestenitz I., 60.), Mészáros T., Sulák. Technikai vezető: Majoros Gergely.

Gólszerző: Biri (5. - tizenegyesből), Klestenitz Á. (22., 28.), Kiss J. (23.), Szabó (26., 34.), Petrás (40.), Müller K. (44.), Kocsis (56.), Farkas (74.), illetve Bocska (86.).

Északi csoport, 17. forduló

Annavölgyi BSE–TABAK 0-7 (0-0)

Annavölgy, vezette: Sándor Tamás (Kahl Benjamin András).

Annavölgy: Haas – Végh T., Bauer, Somogyi, Végh Á. E., Sasvári, Balogh, Gasparovics, Oláh, Ferenczi, Ferenczy.

TABAK: Hegedűs – Török, Labancz, Kara L. (Soláry, 87.), Pápai (Kőrösi, 62.), Felföldi B., Kara G. B., Boldizsár (Kara N., 46.), Felföldi Á. K., Horváth, Kara K.

Gólszerző: Kara G. B. (51., 59.), Kara N. (56.), Horváth (71., 75.), Felföldi B. (82., 88.).

Bajnai SE–Vértestolnai TE 2-10 (0-6)

Bajna, vezette: Bankó István (Fabi András).

Bajna: Kuczmog – Tóth L. (Kálózi, 37.), Fekete, Marx, Győrfi, Kiss Károly, Lakatos, Kiss Krisztián, Bakó, Tóth M. A., Szegvári.

Vértestolna: Steiner – Horváth (Piff, 53.), Iványi K., Varga (Recsák, 69.), Bach (Buzási, 63.), Tóth I. (Hartai, 56.), Erdős, Goldschmidt (Vigh, 63.), Áprili, Pszota, Jánosi. Technikai vezető: Nacsa Péter.

Gólszerző: Lakatos (70.), Tóth M. A. (80.), illetve Bach (20., 26.), Varga (24., 35.), Goldschmidt (28., 39.), Buzási (81., 85., 88., 90.).

D.M.A.C. Dunaalmás–Bar-Nul Szomódi SE 2-1 (1-1)

Dunaalmás, vezette: Szalay Norbert (Urbán Ádám).

Dunaalmás: Erdősi – Gerencsér, Péter, Adorjáni (Nagy T., 68.), Kozenkow, Végh, Szuri, Sáling, Hamza, Mezei, Mészáros G. (Kvittung, 83.). Technikai vezető: Fiedler Ferenc.

Szomód: Barassó – Tóth, Szőnyi, Tímár (Dományi M. S., 68.), Holecz, Takács, Metzger, Gulyás, Nagy B., Andai M., Clerc (Bogdán, 68.). Vezetőedző: Andai Béla.

Gólszerző: Végh (32., 72.), illetve Holecz (31.).

Pilismarót SC–Süttői SC 3-0 (2-0)

Pilismarót, vezette: Berecz Levente (Szolonka Sándor).

Pilismarót: Vörös – Kovács, Janzó, Eichenvalder K. (Herr, 73.), Országh, Léb G. (Eichenwalder Sz., 62.), Eichenvalder R., Kiss (Léb K., 65.), Méhes, Pál (Kneiszel, 62.), Meszes Gy. (Meszes M., 80.).

Süttő: Bognár – Eberst (Styecz, 87.), Mezei (Tóth K., 40.), Tárai G., Vajda, Petrányi (Jánoska, 82.), Tóth P. (Bácskai, 69.), Horváth (Végh, 80.), Takács, Pató, Juhász (Balogh, 46.).

Gólszerző: Eichenvalder R. (21., 40.), Eichenvalder K. (54.).

A Tatabányai Vasas–Bajóti Szikra SE mérkőzés 8-0-s hazai vezetésnél (gólszerző: Tóth: 8., 21., 24., 27., 44., Győrfi-Sánta: 18., 29., Lakatos: 36.) félbeszakadt.

Szabadnapos: Naszály SE, Tardosi FC.

A bajnokságok állása:

Déli csoport

1. Császár-Ete II. 18 15 1 2 117-18 46

2. Bana 18 15 1 2 66-14 46

3. Csém 18 12 2 4 90-36 38

4. Szákszend 18 10 4 4 58-33 34

5. Dad 18 9 3 6 52-46 30

6. Bokod 18 9 1 8 53-42 28

7. Bársonyos 18 7 1 10 35-53 22

8. Gesztes 18 7 1 10 37-60 22

9. Tárkány 18 5 2 11 48-55 17

10. Réde 18 5 2 11 40-63 17

11. Oroszlány 18 2 1 15 31-125 7

12. Bakonyszombathely 18 1 3 14 16-99 6

Északi csoport

1. Tardos 13 11 2 - 56-12 35

2. Dunaalmás 15 9 2 4 50-32 29

3. Szomód 15 8 2 5 59-34 26

4. TABAK 15 8 1 6 43-40 25

5. Pilismarót* 14 7 3 4 41-27 23

6. Bajót* 12 7 2 3 57-20 22

7. Tatabányai Vasas 13 6 3 4 38-22 21

8. Naszály 14 5 4 5 56-29 19

9. Süttő 13 6 - 7 29-26 18

10. Vértestolna 15 5 1 9 44-46 16

11. Bajna 15 - 1 14 13-97 1

12. Annavölgy* 12 - 1 11 6-107 0

13. Szárliget kizárva

* 1 pont levonva