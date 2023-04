A Déli csoport listavezetője, a zsinórban nyolcadik győzelmét arató Császár-Ete II. óriási, tízgólos vereséget mért a Bokodra. A házigazda 11 találatából a góllövőlista élén immár 46 találattal álló Gyüszi Levente ötöt, a holtversenyben második, immár 25 gólos Szeles Péter pedig négyet vállalt magára. A forduló rangadóját Szákszenden vívták, ahol a házigazda egy győzelemmel megelőzte volna riválisát, a harmadik helyezett Csémet. A vendégcsapat azonban nem adta képzeletbeli dobogós helyezését és kétgólos győzelmet aratva négy ponttal ellépett a Szákszendtől, amely négy győzelem (és öt veretlenül megvívott mérkőzés) után kapott ki ismét.

A Gesztes némi meglepetésre nyerni tudott Dadon, míg a Réde a második félidőben döntötte el a Réde elleni összecsapást. A szomszédvári rangadón a sereghajtó, egymás után hatodik vereségét elszenvedő Bakonyszombathely egy félidőn keresztül tartotta magát Bársonyoson, de a hazai csapat végül tíz gólig jutva kiütéses győzelmet aratott. Mindkét csapatnál akadt egy triplázó, a Bársonyosnál Holczinger Ferenc (a másik Holczinger, Zsolt József is összehozott kettőt), a Bakonyszombathelynél pedig Mészáros Tamás.

Északon ismét pontokat hullajtott az első helyen álló Tardos, amely Naszályon játszott döntetlent, bár még így is magabiztosan vezet a Süttőt legyőző Dunaalmás előtt. A harmadik helyen álló Szomód a négy gólt szerző Holecz Gergő vezérletével magabiztosan győzött Annavölgyön, míg a Vértestolna a létszámhiányosan kiálló Bajótot verte meg simán. Nagyon megy a Tatabányai Vasasnak, amely ezúttal a TABAK-ot intézte el. A vármegyeszékhely csapata ötödik tavaszi mérkőzését is megnyerte és már hatos győzelmi szériát épített fel. A csoport góllövőlistáját továbbra is a tardosi Kovács Henrik vezeti 33 találattal.

Eurotrade Solar megyei III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 20. forduló

Császár-Ete II.–Bokod FCE 11-1 (5-0)

Ete, vezette: Patai Balázs (Bálint Fanni, Bezzeg Noémi Mária).

Császár-Ete II.: Manner – Vági, Szeles, Kelemen, Baráth (Zvér L., 78.), Gyüszi, Stamler (Kun, 46.), Tóth H., Tálos, Szíjj, Szabó M. (Zvér L. I., 57.).

Bokod: Tamás – Szűcs I. (Urbán, 31.), Steili, Bognár, Lázár, Bucsi, Farkas, Kese, Szűcs T. (Cser, 61.), Molnár Cs., Antal Dániel.

Gólszerző: Szeles (7., 21., 73., 90.), Kelemen (18.), Gyüszi (30., 42., 52., 60., 67.), Tóth H. (84.), illetve Molnár Cs. (46.).

Bársonyos SK–Bakonyszombathely KSE 10-3 (3-2)

Bársonyos, vezette: Mann Ádám József (Marks Bence Timót, Bezzeg Noémi Mária).

Bársonyos: Molnár – Retzer, Kósa, Stamler, Szarvas, Hoffer, Vida, Holczinger F. (Skuba, 72.), Szimler, Nokta, Holczinger Zs. J. (Ősz, 64.).

Bakonyszombathely: Dróth – Pék, Morvai (Gyenes, 46.), Nebehaj M., Sulák, Kodai, Borszuk, Kolompár, Mészáros T., Klestenitz, Tóth S.

Gólszerző: Szimler (4., 89.), Holczinger Zs. J. (25., 46.), Holczinger F. (25., 63., 67.), Skuba (77.), Kósa (88.), Ősz (90.), illetve Mészáros T. (18., 20., 78.).

Dad SE–Gesztesi SE 2-3 (0-2)

Dad, vezette: Patai Balázs (Györe Ferenc Dániel).

Dad: Drotár – Gombos, Göböly, Magyar, Török, Fitykus, Magyarcsik, Csiszár, Becsák (Kerner, 46.), Juszkó (Hujber, 72.), Hastó (Cseh, 27.). Technikai vezető: Purger József.

Gesztes: Valakovics – Tóth, Ambrus, Vízkeleti, Wéber, Eigner, Szalontai, Hardi (Csordás I., 88.), Pillmann R., Vendégh, Ginder. Technikai vezető: Pillmann Zoltán.

Gólszerző: Magyarcsik (50., 83.), illetve Vízkeleti (25.), Pillmann R. (32.), Wéber (80.).

Réde KSE–Tárkány KSE 2-0 (0-0)

Bakonyszombathely, vezette: Perge Viktor (Biri Csaba, Fésű Bálint Vazul).

Réde: Balogh G. P. – Bálint Gy. I., Erdélyi M. M., Sáhó, Horváth M. (Balogh D., 41.), Vankovics, Kiss, Szántó, Horváth Z., Buda, Rákóczi.

Tárkány: Babai – Lakatos, Csonka, Bálint J., Hollósi, Mészáros, Élő, Nagy K., Balogh (Czirjak, 46.), Répási, Nagy Cs. Vezetőedző: Karvaj Ottó.

Gólszerző: Sáhó (56.), Szántó (62.).

Szákszendi SE–Csémi SE 0-2 (0-1)

Szákszend, vezette: Urszán István (Török Gergő, Bokor Benjamin Alex).

Szákszend: Teberi (Varga, 86.) – Klestenitz Á., Szécsi, Klestenitz M. (Kovács T., 39.), Kocsis (Schaffhauzer, 90.), Biri, Müller K., Mezőfi (Takács, 59.), Petrás (Kázmér, 90.), Szabó G., Kiss J. Vezetőedző: Kiss László.

Csém: Farkas (Billig, 93.) – Kecskeméti, Kaposi (Hegyvári, 90.), Körmendi (Kovássy, 65.), Jónás, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár M., Horváth, Balázs (Mihaliszkó, 86.), Soós (Lakatos Zs., 76.). Technikai vezető: Szabó Lajos.

Gólszerző: Jónás (27.), Kollár M. (77.).

A Banai KSK–Oroszlányi SZE mérkőzés elmaradt.

Az állás:

1. Császár-Ete II. 20 17 1 2 131-21 52

2. Bana 19 16 1 2 67-14 49

3. Csém 20 13 2 5 94-39 41

4. Szákszend 20 11 4 5 62-37 37

5. Dad 20 10 3 7 59-52 33

6. Bokod 20 9 1 10 54-54 28

7. Bársonyos 20 8 1 11 46-60 25

8. Gesztes 20 8 1 11 42-66 25

9. Tárkány 20 6 2 12 52-58 20

10. Réde 20 6 2 12 45-70 20

11. Oroszlány 19 3 1 15 38-128 10

12. Bakonyszombathely 20 1 3 16 23-114 6

Északi csoport, 19. forduló

Annavölgyi BSE–Bar-Nul Szomódi SE 2-6 (1-5)

Annavölgy, vezette: Szalay Norbert (Varga-Nagy János Lehel, Fabi András).

Annavölgy: Kerekes (Ferenczy, 53.) – Balog, Kisszölgyémi, Somogyi, Oláh, Végh T., Bauer, Balogh, Gasparovics, Végh Á. E., Ferenczi.

Szomód: Barassó (Csányi, 53.) – Tóth (Michl, 46.), Szőnyi (Bogdán, 46.), Homojovszki, Tímár, Holecz, Takács (Vizi, 53.), Nagy (Stern, 53.), Andai M. (Dományi L. M., 53.), Dományi M. S., Clerc (Vörös, 46.). Vezetőedző: Andai Béla.

Gólszerző: Bauer (25.), Somogyi (67.), illetve Holecz (15., 18., 26., 37.), Homojovszki (41., 82.).

D.M.A.C. Dunaalmás–Süttői SC 3-1 (1-0)

Dunaalmás, vezette: Berecz Levente (Pintér Rafael Márk).

Dunaalmás: Erdősi – Gerencsér (Kovács, 77.), Sáling, Péter, Adorjáni (Bazsika, 46.), Kozenkow (Kanyok, 79.), Végh B. (Járfás, 81.), Szuri (Szelőczey, 79.), Doma (Nagy, 46.), Mezei, Mészáros P. J. (Mészáros G., 46.).

Süttő: Tóth L. – Eberst (Pató, 11., Jánoska, 83.), Tárai G. (Végh Sz., 14., Bácskai, 71.), Vajda, Petrányi, Tóth P., Horváth (Mann, 74.), Takács, Tóth K., Galambosi (Styecz, 74.), Juhász.

Gólszerző: Mezei (38.), Szuri (61.), Végh (75.), illetve Petrányi (52.).

Naszály SE–Tardosi FC 2-2 (1-1)

Naszály, vezette: Szajkó Árpád Attila (Dávid Rita, Urbán Ádám).

Naszály: Simondán – Jószai, Babai A. (Vas, 88.), Ecsedi (Botka, 63.), Németh (Babai B. L., 46.), Nagy G. (Kalóczkai, 46.), Glonczi, Kóródi B., Seres, Szirony (Fekete D., 71.), Lakatos S. Technikai vezető: Hebling Zoltán.

Tardos: Kovács M. – Sztanek (Lipóczky, 55.), Kovács H., Sebestyén (Tebele, 65.), Juhász, Szabacsi, Szileszki, Fekete P., Szöllősi, Magyari (Bélik, 81.), Csordás D. Technikai vezető: Árendás József.

Gólszerző: Babai A. (5., 59.), illetve Fekete P. (33.), Szöllősi (75.).

Tatabányai Vasas–TABAK 3-0 (0-0)

Tatabánya, vezette: Baranyai László (Kalics Gergő).

Tatabányai Vasas: Kővári – Németi S. J., Turza, Henger, Hérics, Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta, Schaffhauser (Kovács, 54.), Pap, Szabián (Banicz, 46.). Utánpótlás vezetőedző: Saláta Gábor.

TABAK: Gárdonyi – Felföldi G., Kara K., Zima (Boldizsár, 77.), Kara L., Labancz (Mohácsi, 57.), Felföldi B., Kara N. (Pápai, 69.), Felföldi Á. K., Horváth, Török (Soláry, 80.).

Gólszerző: Tóth (55.), Hérics (65.), Banicz (90.).

Vértestolnai TE–Bajóti Szikra SE 5-0 (2-0)

Vértestolna, vezette: Nagygellér Miklós (Nagy János, Janovics Ádám).

Vértestolna: Steiner – Ruckenbrót (Simon, 79.), Horváth (Recsák, 89.), Hartai (Bach, 67.), Iványi K., Zhorela (Buzási, 76.), Váradi (Vigh, 84.), Erdős, Goldschmidt, Áprili, Pszota. Technikai vezető: Nacsa Péter.

Bajót: Molnár I. – Lakatos, Prskó, Egri, Prska, Kovács J., Muzslai, Koós, Bus, Sütő. Vezetőedző: Cauxeiro Carlos Miguel.

Gólszerző: Áprili (13.), Zhorela (30.), Goldschmidt (71., 77.), Bach (95.).

Szabadnapos: Bajnai SE, Pilismarót SC.

Az állás:

1. Tardos 15 12 3 - 62-16 39

2. Dunaalmás 16 10 2 4 53-33 32

3. Szomód 16 9 2 5 65-36 29

4. TABAK 17 9 1 7 49-43 28

5. Tatabányai Vasas 15 8 3 4 49-22 27

6. Pilismarót* 15 7 3 5 43-31 23

7. Naszály 16 6 5 5 61-32 23

8. Bajót* 16 7 2 7 57-42 22

9. Vértestolna 17 7 1 9 54-49 22

10. Süttő 15 6 - 9 31-32 18

11. Bajna 15 - 1 14 13-97 1

12. Annavölgy** 14 1 1 13 14-118 0

13. Szárliget kizárva

* 1 pont levonva

** 4 pont levonva