Idén is Kiskunlacháza önkormányzata látta vendégül a hazai rádiótávirányítású antik repülőmodellezők éves közgyűlésének résztvevőit, amelyen a tavalyi év országos bajnoki érmeit is kiosztották. A Tatabánya Városi Modellező Klub versenyzői ugyan elmaradtak korábbi sikereiktől, de továbbra is a hazai élmezőnyben foglalnak helyet.

Ami a tatabányaiak tavalyi eredményeit illeti, vitorlázó kategóriában harmadik helyen végzett Németh Róbert, negyedik lett Marton József, ötödik Záboji Gusztáv, míg hatodik az időközben Esztergomba igazoló Gál István. A kevesebb versenyen induló Südi Sándor a 12. helyen zárt. Elektromos vitorlázó kategóriában az ugyancsak Esztergomba távozó Péntek József bajnoki címet szerzett. Elektromos ALOT-kategóriában Németh Róbert negyedik, Záboji Gusztáv pedig 10. lett. Elektrogumis kategóriában Fidrich András ugyancsak a 10. helyet szerezte meg.

Az idén 50. születésnapját ünneplő klub számára rosszul kezdődött a 2023-as versenyévad, hiszen ki kellett költözniük korábbi klubhelyiségükből, helyette – más lehetőség híján – egy elhanyagolt pincében leltek új otthonra. Ettől függetlenül az egyesület versenyzői megkezdték a felkészülést az idei versenyekre.