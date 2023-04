Vízilabda, OB I. B, férfi, 24. forduló Tatabányai Vízmű SE–Debrecen Tatabánya, Buborék, szombat, 11.30.

Két játéknappal a bajnokság befejezése előtt a cívisvárosiak már megnyerték a másodosztályú pontvadászatot, azaz a következő szezont már az élvonalban kezdhetik. Ennek megfelelően ennek a találkozónak is a vendégek az esélyesei. Gebauer Lajos, a vízművesek vezetőedzője is ezt erősítette meg, valamint azt, hogy néhányan hiányoznak majd a keretből. De azért azt is megjegyezte, hogy csapatától a minimális elvárás a tisztes helytállás. Különösen, hogy a tatabányaiak nyomás és teher nélkül, felszabadultan pólózhatnak.