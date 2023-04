NB III., Nyugati-csoport, 33. forduló

Puskás Akadémia FC II.-Komárom VSE 1-1 (0-0)

Felcsút, vezette: Juhász B. (Sáfárik P. J., Szkrajcsics P.)

Puskás: Pécsi - Pataki (Barkóczi, 58.), Fodor, Demeter (Pyschur, 83.), Magasföldi, Bakos (Szabari, 71.), Czár, Babós, Makara, Kapus, Joseph Noel (Halászi-Harsányi, 58.). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Komárom: Bánfalvi - Tóth G., Tóth Gy. (Maka, 64.), Simigla (Gelencsér, 46.), Juhász (Horváth, 75.), Molnár, Szénási (Szecsődi, 46.), Horváth, Sandal (Vörös, 89.), Peszmeg, Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Gólszerzők: Magasföldi (87.), illetve Molnár (63.)

Négy veretlen meccsel a háta mögött utazott a Komárom Felcsútra, hogy a dobogóért harcoló Puskás Akadémiával szembeszálljon. Nem volt egyszerű dolga László Péternek, hiszen több alapember is eltiltátását töltötte, így a kezdőben kapott helyet a mindössze 16 éves Tóth Gergő is, aki végig is játszotta a találkozót. Az első félidőben a Puskás Akadémia próbálkozott többet, és ez a szünet után sem változott, az első gólt mégis a KVSE szerezte, Molnár Máté volt eredményes. A találkozó 87. percbében aztán a hazaiaktól a rutinos Magasföldi József egyenlített, így végül döntetlennel végződött a találkozó, de a vendégek erre is büszkék lehetnek. Így már öt mérkőzés óta tart a veretlenségi sorozat, ráadásul úgy, hogy ebből két ellenfél a tabella első öt helye között található. Folytatás szerdán, amikor a Kelen ellen vív a Komárom VSE.