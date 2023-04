A utánpótlás legjobbjai is medencébe ugrottak a kaposvári Csík Ferenc Sportuszodában a múlt héten, ahol négy napon át zajlott a felnőtt országos bajnokság. A 2006-ban született vb-aspiránsok (akik végül be is kerültek a csapatba) nem voltak maradéktalanul elégedettek a teljesítményükkel, a náluk is fiatalabb versenyzők pedig szintén nem feltett kezekkel érkeztek a eseményre; ilyen volt például a 2008-as Jackl Vivien, aki a 400 méter vegyes döntőjében második lett, egyéni csúcsot úszva.

„A többi mellett ezerötszáz, nyolcszáz, és négyszáz méteres távon is elindultam, komoly felkészülés előzte meg a versenyt. A távok hossza miatt eléggé elfáradtam, viszont nagyon örülök, hogy jól sikerültek az úszásaim – mondja a Tatabányai VSE 14 éves úszója.

"Fiatalként óriási élmény a felnőttmezőnyben indulni, ennyi klasszis között úszni, ez külön adott plusz löketet. Főleg, hogy négyszáz vegyesen Kapás Bogi mellett versenyezhettem; nagyon boldog vagyok, szerencsére az időeredményekkel is elégedett lehetek. - nyilatkozta az utanpotlassport.hu-nak a tatabányai úszólány.

A 400 méter vegyes fináléjában ráadásul nem csak az ezüstnek, hanem egyéni csúcsnak is örülhetett Kocsis Márta tanítványa, aki 4:42.96-tal csapott a célba.

„Nem gondoltam volna, hogy másodikként érhetek be, az elsődleges cél az volt, hogy javítsak az egyéni csúcsomon – ez végül a dobogót is magával hozta. Remek érzés ilyen közösség tagjaként sportolni, külön öröm, hogy a futam után Bogiék részéről is elismerő, dicsérő szavakat kaptam, semmilyen negatívumot nem tapasztaltam. Már tavaly is úsztam a felnőttek között, de még mindig extra élmény. A junior Eb és az EYOF a cél, szerencsére mindkét világversenyre teljesítettem szintidőket; izgalmas nyár elé nézünk!” - tette hozzá.