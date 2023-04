Két turnusba fogadták a Tatabányai Sport Club (TSC) sportolói a Környéről, Vértessomlóról, Vértesszőlősről, Szárligetről és Kecskédről érkező diákokat. A szervezők hét busszal segítették a diákok Gesztesre jutását.

A sportcsarnok hamar megtelt, majd dr. Takács Ádám, a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője üdvözölte a gyermekeket. Kiemelte a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságát. A mindennapos testnevelés bevezetésének már tapasztalható pozitív eredményeit, amelyek a tanulók testi és lelki egészségét szolgálják. Szólt az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseiről is. A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolákban 2017-től négy új tornaterem épült. A mérési adatok szerint is pozitíven hat a gyermekek szervezetére a rendszeres mozgás. Örömmel üdvözölte a Tatabányai Sport Club kezdeményezését.

A program házigazdája Illyés Roland, a Forrás Rádió műsorvezetője mutatta be a sportágak képviselőit. Az edzők néhány mondatban ismertették a sportágak jellemzőit. A birkózókról Katona Géza vezető edző szólt, s invitálta a hatalmas tataminra a kísérletező gyermekeket. Plásztán Attila a vívókhoz csalogatta a diákokat, akik műanyag, gyakorló kardokkal érkeztek. Likerecz Attila a súlyemelők vezető edzője érkezett a legfiatalabb sportolókkal, nyolc éves fiával, Likerecz Attilával és a kilenc esztendős Zubor Leilával. Kiemelte: Leila kistestvére, a hétesztendős Luca is már a klub tagjaként rendszeresen jár edzésre. A bemutató alkalmával szemléltették a szakítás és a lökés technikáját. A rendezvényen ott volt Földi Imre lánya, Földi Csilla súlyemelő edző is.