Ahogyan arról már beszámoltunk, az élvonalbeli férfibajnokság 17. fordulójának rangadóján a listavezető Veszprém 28-27-es győzelmet aratott vasárnap este a remekül játszó Tatabánya vendégeként. Lássuk, hogyan értékelte a mérkőzést Tombor Csaba, a MOL-Tatabánya, valamint Momir Ilics, a Telekom Veszprém edzője.

Tombor Csaba: – Szeretnék gratulálni a Veszprémnek, igazán jó csapat. Az első játékrészben ízelítőt kaptunk abból a tempóból, amit a BL-ben játszanak. A felállt fal elleni támadásaikat nagyon megnehezítettük, aztán a második félidőben a vendégcsapat kiépített egy öt-hat gólos különbséget, de akkor is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. A pozitív mentalitás és a fegyelem jellemzi a csapatomat, ami megmutatkozott a pályán is.

Momir Ilics: – Gratulálok a győzelemhez a játékosaimnak, a Tatabányával folyamatosan nagyon nehéz mérkőzéseket játszunk. Lassan kezdtük a találkozót és sokat is hibáztunk. A vártnál sokkal több technikai hibát vétettünk, nem vagyok elégedett a játékunkkal. Ha végig koncentrálunk, ilyen nem fordulhatott volna elő. Remélem, mihamarabb visszatérünk a játékunkhoz.