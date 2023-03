Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 23. forduló Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 91-82 (26-26, 29-20, 20-17, 16-19) Paks, vezette: Benczur T., Ádám J., Minár L. B. Atomerőmű: Edwin 23/3, Pajor, Grubor 12/6, Eilingsfeld 20/9, Atkinson 8. Csere: Buckingham 19/9, Kovács 5, Frank 4/3, Taiwo. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Oroszlány: Dimitrijevics 18/9, Barnjak 23/9, Carev 6/3, Calloway 3/3, Krestinin 8. Csere: Henry 10, Ruják 6/6, Illés 5/3, Dorogi 3/3, Mucza, Szabadfi. Vezetőedző: Simon Petrov. Az eredmény alakulása: 3. perc: 4-6, 6. p.: 13-11, 9. p.: 21-18, 12. p.: 31-32, 16. p.: 43-45, 21. p.: 58-46, 24. p.: 60-54, 28. p.: 72-57, 31. p.: 75-66, 35. p.: 81-68, 38. p.: 87-78.

Nem számíthatott könnyű mérkőzésre a 11. helyezett Oroszlány a hatodik Atomerőmű vendégeként, de nem volt mese: a Lionsnak mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy életben tartsa reményeit a felsőházi rájátszásba jutást illetően. Az első negyedben egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, felváltva vezettek a csapatok, három pontnál nagyobb előnyt egyik fél sem tudott szerezni. A játékrész utolsó másodpercében Ruják triplából volt eredményes, így az első negyed után döntetlen volt az állás. Sokáig a második negyedben sem változott a mérkőzés képe, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, miközben a védekezés mindként oldalon gyengén működött. Várható volt, hogy az az együttes kerülhet hosszabb távon is előnybe, amelyik összeszedi a védőmunkáját, ez pedig a házigazda lett. Az Atomerőmű 43-45 után egy 12-1-es utolsó három percet produkált, amivel a félidőre kilenc pontos előnyt szerzett. A második félidőben az Oroszlány többször is megközelítette ellenfelét, de utolérni már nem tudta, a második negyed végi üresjárat döntőnek bizonyult. Az MVM-OSE maradt a 11. helyen a bajnokságban, és ezzel a vereséggel biztossá vált, hogy nem juthat be a felsőházi rájátszásba.

Simon Petrov: – Először is szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket ide is és végig buzdították a csapatot. Sajnálom, hogy cserben hagytuk őket. Az első félidőben nem játszottunk keményen, túl sok könnyű kosarat engedtünk ellenfelünknek. A második félidőben keményebben küzdöttünk, de ez már kevés volt a fordításhoz, a Paks megérdemelten győzött.