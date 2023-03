NB III., Nyugati-csoport, 26. forduló

Március 19., vasárnap, 14 óra.

Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya

Vármegyei rangadót rendeznek az NB III.-ban, hiszen a Komárom és a Tatabánya egymás ellen vív ezen a hétvégén. A Tatabánya az előző körben újra győzni tudott, aminek köszönhetően visszavette jól megérdemelt helyét a tabella élén, de a Komárom sem tétlenkedett, hiszen az ETO FC Győr csapatát győzte le múlt vasárnap. A hazaiak így a 12. helyen állnak a tabellán, de ami fontosabb, hogy az utolsó öt meccsükből csak egyet veszítettek el. A Tatabánya a Bicske elleni vereséget leszámítva minden meccsét megnyerte mostanában, így nagy panaszra nem lehet ok. A két csapat legutóbb szeptemberben nézett egymással farkasszemet, akkor a Tatabánya 3-1-re nyert úgy, hogy a 11. percben már 2-0 volt az állás, így most is inkább a sok gólra lehet számítani, mintsem a 0-0-ra. A Komárom egyébiránt legutóbb 2020 októberében tudta legyőzni a Tatabányát, még Bozsik Péter irányításával.