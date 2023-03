NB III., Nyugati-csoport, 26. forduló

Március 19., vasárnap, 14 óra.

Zsámbéki SK–ETO Akadémia

Újabb zöld-fehér rangadóra készül a Zsámbéki SK, hiszen a múltheti, Kelen elleni összecsapást követően most az ETO Akadémia lesz az ellenfél, ám ezúttal hazai pályán. Bodó László csapata az előző körben meglepetésre nyerni tudott, amivel megszerezte második győzelmét. Nagy kérdés, hogy ez a lendület elég lesz-e a Győr ellen, hiszen már nem sereghajtó a csapat, de a bennmaradás kivívása így is lehetetlen feladatnak tűnik. A győriek egyébként finoman fogalmazva sincsenek jó passzban, az elmúlt öt meccsükön mindössze két pontot szereztek, legutóbb a Komáromtól szenvedtek vereséget hazai közönség előtt. Ősszel nagy verésbe futott bele a Zsámbék Győrben, ott 6-2 lett a végeredmény, ennél most szorosabb összecsapásra számítunk.