NB III., Nyugati-csoport, 28. forduló

Március 29, szerda, 16 óra

Komárom VSE-Kaposvári Rákóczi FC

A 13. helyen álló Komárom VSE ezúttal hazai közönség előtt lép pályára, méghozzá a Kaposvár ellen. Ahogy mostanában többször, úgy most is rá lehet sütni a hatpontos jelzőt erre a rangadóra, hiszen a somogyiak két hellyel és két ponttal vannak a KVSE előtt a tabellán, ami azt jelenti, hogy egy hazai sikerrel helyet is cserélne a két klub. Ami a formát illeti: a Komárom a Tatabánya ellen elszenvedett vereséget követően előző vasárnap gól nélküli döntetlent játszott a zseniális formában lévő Balatonfüred ellen, így nagy ok a panaszra nincs. A zöld-fehérek viszont a legutolsó két mérkőzésüket egyaránt elveszítették, a MOL Fehérvártól és a Bicskétől is úgy kaptak ki, hogy gólt sem rúgtak – bár utolsó két meccsén a Komárom sem talált be. A két klub szeptemberben már randevúzott egymással, akkor Nagy Zalán góljával László Péter csapata győzött 1-0-ra.