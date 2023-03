A szünet után, ha lehet még kezdeményezőbb volt a Tombor-csapat, és az utolsó tíz percre egyértelművé tette, hogy ki is jut a Magyar Kupa final four küzdelmeibe. Pozitívumként lehet még megemlíteni, hogy Ancsin és Győri Mátyás is újra pályára léphetett. Ancsin nem is akár hogyan, hiszen kilencszer vette be az ellenfél kapuját…

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: - Kicsit nehézkesen indultunk, aminek azonban egy magabiztos győzelem lett a vége. Kicsit szerencsén is volt, hogy végre nem a Veszprémet vagy a Szegedet sorsolták ki nekünk a negyeddöntőben, illetve, hogy a csurgóiakat hazai pályán fogadhattuk. Így hat év után ismét ott vagyunk a kupa négyes fináléjában. Az is örömteli, hogy a sérültjeink és betegeink közül néhányan már visszatérhettek. Gratuláció illeti az egész társaságot, hogy kiharcolta a négyes döntőbe jutást. Győrben találkozunk.