Ahogyan arról beszámoltunk, súlyos sérülést szenvedett Vladimir Cupara, a vendégek szerb kapusa a vasárnapi Tatabánya-Veszprém kézilabda mérkőzésen. A legfrissebb hírek szerint, mint arról a veol.hu is ír, a játékos jobb kezén a kézközépcsont törött el, s a röntgenfelvételek alapján a törés olyan mértékű, hogy műtétre lesz szükség.

A veszprémi klub azóta be is jelentette a Facebook-oldalán, hogy a sportoló át is esett a műtéten, amely jól sikerült, és mielőbbi felépülést kívántak a kézilabdázónak. A Veol arról írt, hogy Cuparának van ideje a felépülésre a szezon legfontosabb része előtt, ám ha a gyógyulás nem lesz elég gyors, elképzelhető, hogy kapust kell igazoljon a Telekom Rodrigo Corrales mellé.