Talán sokan nem is tudják, de Naszályon a sportcsarnokban shinkendo, vagyis japán szamuráj kardvívás edzéseket tartanak. A közelmúltban a naszályi sportcsarnokban rendezték meg a Nemzetközi Shinkendo Szemináriumot, ahova többek között Hollandiából és Szlovákiából is érkeztek résztvevők. Vármegyénkben Tatabányán is van még shinkendo edzés. Ennek vezetője Zubor Sándor instruktor is részt vett a rendezvényen.

Szabados Attila, a naszályi dojo vezetője a 24 Órának elárulta, hogy hazánkban száz körülire tehető ezen harcművészettel foglalkozók száma, ők Budapesten, Szekszárdon, Győrben, Kiskunlacházán, Dunaújvárosban, Százhalombattán edzenek.

– A shinkendó több küzdőformát is magában foglal és egyszerre alkalmaz kardrántó gyakorlatokat, páros gyakorlatokat és éles karddal történő vágógyakorlatokat - magyarázta Attila, aki kihangsúlyozta, hogy a shinkendo fegyelemre és belső harmóniára tanít, nem versenysport. Tizenhat év felett ajánlják fiúknak és lányoknak egyaránt. A szemináriumon egyébként a résztvevőkkel Lajos Roland sensei, a Shinkendo magyarországi megteremtője, a Nemzetközi Shinkendo Szövetség magyar, szlovák, lengyel és ukrajnai vezetője foglalkozott, aki Európa szerte tart szemináriumokat.

Örömünnep

Az éleskardos edzéseken különböző formagyakorlatokat végezünk, hogy szokják a súlyt.

- Egy gyékény össze van tekerve, be van áztatva vízbe, ez körülbelül egy emberi végtag ellenállóképességét imitálja. Az éles karddal ezeken helyezik el a vágásokat. Fakarddal ugyanis a pontosság nem látszik, viszont fontos a vágás szöge, az hogyan tartják a kardot. Egy ilyen éleskardos vágás során ezek egyértelműen kijönnek - mondta a naszályi dojo vezetője. Hozzátette: az éles karddal dolgozni egy igazi örömünnep, a harcművészet csúcsa, ráadásul nagyon látványos.

Az elmúlt hétvégén pedig nyílt edzést tartottak, ahol az érdeklődők megnézhették az igazán látványos, valódi, éles karddal végrehajtott vágásgyakorlatokat. A shinkendó több küzdőformát is magában foglal és egyszerre alkalmaz kardrántó gyakorlatokat, páros gyakorlatokat és éles karddal történő vágógyakorlatokat. Egyébként a shinkendó több küzdőformát is magában foglal és egyszerre alkalmaz kardrántó gyakorlatokat, páros gyakorlatokat és éles karddal történő vágógyakorlatokat.