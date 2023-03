Rögbi XV., NB I., férfi, 7. forduló

Esztergomi Vitézek RAFC–Fit World Gorillák RC Szeged

Esztergom, szombat, 14 óra.

Rangadóra készül a harmadik helyen álló Vitézek, hiszen a címvédő és jelenleg is éllovas Gorillák együttesét látja vendégül. A Tisza-partiak a jelenlegi szezonban még veretlenek, mindössze két bónuszpontot veszítettek és nyolc ponttal többet szereztek (28, illetve 20), mint az esztergomiak. Hatalmas téttel bíró mérkőzés lesz ez a döntőbe jutás szempontjából, hiszen mindkét csapat számára a győzelem és a bajnoki fináléba kerülés a cél. Ebben a párharcban a legutóbbi két mérkőzést a szegediek nyerték, viszont történetük során még nem tudták hazai pályán felülmúlni a rekordbajnokot. A Vitézek csapatából többen is (Brinyiczki, Tímár) sérülést szenvedtek az előző fordulóban, emiatt kihagyni kényszerülnek ezt az összecsapást. Nagy erősítés viszont, hogy debütálhat a csapatban a svájci bajnok Belencsák Ádám és a korábbi válogatott Kramlik Gergely, emellett a jelenleg Hollandiában játszó Visi Péter is vállalta a mérkőzést.