Véget ért a téli pihenő, a csapatok újra nekivágnak a futballnak a hétvégéken. A megyei első osztályban rögtön egy rangadóval kezdődik meg a bajnokság, hiszen 14 órakor a Tata és a Nyergesújfalu csap majd össze. A két klub már nagyon jól ismeri egymást, az elmúlt évben nagyon sokszor összecsapott már, és vélhetőleg a felsőházban majd még egyszer össze fognak. Kettőjük legutóbbi meccsét a Tata nyerte 3-2-re, viszont a tabellán Darabos Gábor csapata áll jobban. A Nyergesújfalu ugye a második helyen áll, míg a Tata a negyediken, a két klub között hét pont a differencia, de ettől függetlenül kifejezetten háromesélyes a derbi. Egyik csapat keretében sem voltak egetrengető változások, így nagy meglepetést nem tudnak majd okozni egymásnak. A Kecskéd–Vértesszőlős összecsapás ennél azért egyértelműbb lehet, még akkor is, ha csak két hely a különbség. A Kecskédnek nem úgy sikerült az ősze, ahogy szerette volna, mindössze a 9. helyen áll 15 megszerzett ponttal. Ez igaz a Vértesszőlősre is, hiszen utolsó előtti a csapat, és mindössze 9 egységet gyűjtött. A vendégek kispadjára visszatért Tokaji Zsolt, aki Kiprich Józsefet váltotta, aki balesetét követően otthon lábadozik. A Kecskéd jóval esélyesebbnek tűnik ezen a mérkőzésen, Szőlősön még sokat kell dolgozni az előrelépéshez. Jó meccs­nek ígérkezik a Tát–Vértessomló is. Mindkét csapat okozott óriási meglepetéseket az ősszel, ráadásul a somlóiak a dobogó harmadik fokán állnak, a Tát pedig úgy a hatodik, hogy csak két pont a lemaradása a dobogós ellenfele mögött. A hazaiaknál a gólfelelős Koller Tamás eligazolt, ami fájhat, Vértessomlón pedig az összeszedett eltiltások okozhatnak problémát. Ősszel Somlón csatáztak, akkor a hazaiak 2-0-ra nyertek, de most Táton háromesélyes lesz a derbi, és adott esetben helyet is cserélhet a két klub.

Jó lehet a Bábolna–Esztergom mérkőzés is, hiszen mindkét gárda a felsőházért küzd. Ehhez egyelőre a Bábolna van közelebb, egy kiegyensúlyozott ősz után egy jó tavasszal sikerülhet is. Nagy kérdés, hogy az Esztergom hogyan tud kiállni, hiszen ott minden átigazolási szezonban nagy a fluktuáció. A Bábolna teljesen egybenmaradt, így folytathatják a megkezdett úton. Józsa Péter csapata egyszer már elverte az Esztergomot ősszel, most ha ezt megismételné, akár a dobogóra is felléphetne. Az Almásfüzitő megerősített játékoskerettel, és új vezetőedzővel várja majd a listavezető Koppánymonostort. A hazaiaknál példátlan sérüléshullám söpört végig ősszel, így a teljesítmény elmaradt a várttól, de tavasszal okozhatnak még meglepetéseket. A listavezető lila-fehér klub célja egyértelműen a bajnoki cím, az egyik legerősebb kerettel rendelkeznek Vigh Lászlóék. Ősszel nagy verésbe futott bele a Füzitő, akkor 5-0 lett a vége. Kiesési rangadónak is lehetne nevezni a Sárisáp–Környe mérkőzést, egyik csapatnak sem úgy sikerült az ősz, ahogy szerették volna. A Környe sereghajtó, nincs könnyű helyzetben, eddig csak öt pontot szerzett. Sárisápon Csapó Károly helyett az NB II.-es Dorogot korábban vezető Fenyvesi László érkezett, aki magával hozott több játékost a Dorog U19-es csapatából, így a Sárisáp mindenképpen erősödött, így ennek a találkozónak is vastagon az esélyese.

Eurotrade Solar, Megyei I. osztály, 15. forduló

Február 5, vasárnap, 14 óra

Tatai AC–Nyergesújfalu SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Hosszú pihenő után játszhatunk tétmeccset, nem is akármilyet! A sok beteg és sérült mellett megteszünk majd mindent, hogy itthon tartsunk legalább egy pontot! Az első meccs mindig fontos, mert hatással van az egész szezonra! Ha megfelelő lesz a mentalitásunk és jól használjuk ki a lehetőségeinket, akkor bármi lehet!

Wati-Kecskéd KSK–Vértes­szőlősi SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Készültünk tisztességesen a tavaszi szezonra, szerintem fejlődtünk is, de ezt vasárnap be is kell bizonyítanunk! Füves pályán nem tudtunk edzőmeccset játszani, így a pályánk vélhetően párszor meg fog tréfálni minket, de remélem, hogy más nem!

DG Tát SE–Vértessomlói KSK

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Sok pozitív dolgot nem tudok elmondani a felkészülésünkről. Első mérkőzésünkön rögtön két játékosunk megsérült, és egy kulcsjátékosunk eligazolt. Viszont hinnünk kell magunkban, mert a csapat egységes és inteligens játékosok alkotják. Kérdés, hogy a jó pályán mennyire fog dominálni a játék.

Almásfüzitői SC–Koppánymonostori SE

Gulyás Tamás, az Almásfüzitő vezetőedzője: – Ismerkedési szakaszban vagyunk.

Bábolnai SE–FC Esztergom

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Jó lenne győzelemmel kezdeni a tavaszt. Vegyes eredményekkel vagyunk túl a felkészülésen. Ha nyerni tudunk az Esztergom ellen, akkor nagy lépést tehetünk az első hat felé, ami régóta dédelgetett álom Bábolnán.

Sárisápi BSE–Környe SE

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: – Január első felében kezdtük már a felkészülést, így már mindenki nagyon várja az év első bajnoki mérkőzését. Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, remélem vasárnap is hasonlóan motiváltak leszünk, mint amit eddig tapasztaltam.