A második játékrész két svájci góllal kezdődött, de erre négy magyar találat volt a válasz. Székely üres kapura volt eredményes, majd a fonalat elkapó Máthé is betalált háromszor. Jól játszott a magyar csapat, a védekezés továbbra is megfelelően működött, így a 41. percben először nőtt tízgólosra a különbség (25-15). Amely aztán a találkozó hátralévő részére állandósult is, így a remek hangulatban lejátszott találkozót magabiztosan nyerte meg a magyar válogatott, és ezzel az Eb-részvétel után csoportelsőségét is bebiztosította. A MOL-Tatabánya KC játékosai közül a kitűnően védő Székely két üres kapus gólt is szerzett, míg Pedro Rodríguez négyszer volt eredményes.

Chema Rodríguez: – Úgy mentünk neki a Svájc elleni két meccsnek, hogy tudtuk, sok sérültünk van, és erős csapat az ellenfél. Viszont a második meccsen különösen jó teljesítményt nyújtottunk, keményebb védekezéssel kezdtünk, mint kint, ezért az ellenfél nem is tudott könnyű gólokat szerezni. Nagyon elégedett vagyok a látottakkal.

A magyarok április 27-én Litvániában lépnek pályára, majd 30-án Georgia ellen zárják a sorozatot Tatabányán, de a további eredményektől függetlenül csoportelsők lesznek.

A csoport állása: 1. (és már továbbjutott) Magyarország 8 pont, 2. Svájc 4, 3. Georgia 2 (106-118), 4. Litvánia 2 (102-122). A csoportok első két-két helyezettje, valamint a négy legjobb csoportharmadik jut ki a január 10–28. között sorra kerülő kontinenstornára.