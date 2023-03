Az oroszlányi kötődésű, a tegnap, Észtország ellen 1-0-ra megnyert felkészülési mérkőzést a magyar válogatottban végigjátszó kiváló középhátvéd nem először adta tanúbizonyságát annak, hogy nem csak a futballtudása, hanem a szíve is a helyén van. Miután a német RB Leipzig labdarúgójának regisztrált potenciális őssejtdonorként néhány hete lehetősége adódott segíteni egy leukémiás betegen, boldogan alávetette magát a kórházi eljárásnak, kihagyva ezzel csapata bajnoki mérkőzését is. Ezúttal a hároméves berlini kisfiút, Taiót látogatta meg, aki szintén megfelelő őssejtdonorra vár – számolt be róla a Ripost.