Női teke, Magyar Kupa, a legjobb négy közé jutásért Rákoshegyi VSE I.–Tatabányai SC 5:1 (2174:2032)

A tatabányai mérkőzésen is 5-1-re nyertek a fővárosiak, így a kupavisszavágónak is ők voltak az esélyesei. A Magyar Kupában – eltérően a Szuperligától – nem hat-hat versenyző küzd a pontokért, hanem csak négy-négy, így alakulhatott most is ki az 5:1-es különbség. A házigazdák végül kettős győzelemmel és 10:2-es összesítéssel kerültek a legjobb négy együttes közé.

A tatabányaiak egyetlen pontját Rohrbacher Ferencné (518 fa) szerezte. A TSC-sek további eredményei: Kovács Krisztina 508 fa, Frank Klaudia 541 fa és Németh Kinga 465 fa.