Vízilabda OB I., női, 17. forduló

Tatabánya Women Water Polo–Dunaújváros

Tatabánya, Buborék, szombat, 17 óra.

Jó meccskezdésben bizakodik Zantleitner Krisztina, a hazaiak vezetőedzője. Olyanra, amilyet a tatabányaiak a Szeged ellen produkáltak. A vendéglátókon most nincs semmilyen eredménykényszer, így alkalma lesz a fiatal gárdának, hogy például többféle védekezési variációt is kipróbáljon. A Tatabánya szakvezetője azt is kiemelte, hogy meccs közben megkapják a játékvezetői ítéleteket, ám az emberfóros helyzeteknél nem mindig arra „jár” a labda, amerre kellene. Ezen is javítani szeretnének. A találkozót Varga Csenge és Donauer Márk vezetik.