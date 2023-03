NB III., Nyugati csoport, 24. forduló Zsámbéki SK–Puskás Akadémia FC II. 0-3 (0-1) Zsámbék, vezette: Leél-Őssy Á. (Urbán R., Blum D.). Zsámbék: Tugyi – Somogyi (Magyar, 87.), Sugár B., Zsuppán, Bíró (Kerék, 58.), Barlangi, Csabafi, Mártonfi (Monori, 58.), Sugár S. (Szakszon, 79.), Harmat (Csóri, 87.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László. Puskás: Pécsi – Umathum, Magasföldi, Vizler (Szabari, 85.), Vékony (Piscsur, 68.), Bányai, Czár, Juricsics (Markgráf, 85.), Makara (Koch, 85.), Vajda R., Noel (Jablonszkij, 60.). Vezetőedző: Nagy Ádám. Gólszerző: Noel (27.), Magasföldi (59.), Piscsur (82.).

A dobogóért harcoló, öt légióst is bedobó Puskás Akadémia II. látogatott a sereghajtó Zsámbék csapatához. Ősszel a felcsútiak öt gólt rúgtak a két csapat egymás elleni meccsén, így most sem számíthattak semmi jóra a hazai szurkolók, ráadásul a Zsámbék csapatában több alapember is sérült. Így aztán nem is alakulhatott máshogy a találkozó, mint ahogyan alakult. Előbb Noel talált be az első félidőben, majd a szünet után Magasföldi és a csereként beálló Piscsur is gólt szerzett, így 3-0-ra győzött a Puskás Akadémia. A Zsámbék továbbra is 20., sereghajtó.