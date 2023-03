Röplabda NB I. Liga, férfi negyeddöntő, 2. mérkőzés

Szolnoki RK–Dág KSE

Tiszaligeti Sportcsarnok, szombat, 16 óra.

Zirigh Balázs, a vendégek szakvezetője elmondta, hogy most sem lesznek könnyű helyzetben, mivel a sérültek és a betegek száma aligha csökken a hét végéig. Várhatóan a keddi meccskerettel vágnak neki a Tisza-parti találkozónak. Az biztos, hogy a vármegyebeli együttes nem számíthat sétagaloppra, de így is meg szeretné nyerni a párharc második összecsapását is. A mérkőzést Szél Márta és Gyulai Gábor vezetik.