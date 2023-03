Suhajda a Facebook-oldalán arról írt, hogy a búcsú sosem lesz rutinszerű: minden elköszönés más és más.

− Elengedjük a másik kezét, hosszú hónapokra vállalva az előttünk álló időszak bizonytalanságát, kihívásait és nehézségeit, a szó minden értelmében. A szeretett féltől távol, a világ másik végén éljük meg örömeinket és félelmeinket. Mégis, egy ilyen élmény erősebben össze tudja kovácsolni két ember – és egy család! – kötelékét, mint azt sokan hinnék!

Egy utolsó ölelés, utolsó érintés, utolsó mosoly, mielőtt a kanyargó sorban már nem látjuk egymást többé. A kisfiamat homlokon csókolni és még egyszer magamhoz ölelni torokszorítóbb, mint eddig valaha! Csak kapkodom a levegőt. Az elindulás mindig felkavaró.

− fogalmazott, hozzátéve, hogy a viszontlátás reményével engedik el egymás kezét. Kiemelte: a hegymászók nem hősök, nem hódítók, se nem nagy emberek. Ő maga ott fent semminek és senkinek érzi magát mindig, esendőnek, sérülékenynek, aki a környezetéhez képest tökéletesen jelentéktelen.

Tisztábban, mint az átlagos tiszta mászók

Suhajda Szilárd tiszta eszközökkel szeretné megmászni a 8848 méter magas Csomolungmát, ami nemcska azt jelenti, hogy oxigénpalack nélkül. Mint az a mozgasvilag.hu-n olvasható, a kereskedelmi expedíciós kliensek számára rögzített biztosítóköteleket ugyan használja majd, mert ezeket a normál úton nincs realitása kikerülni, de a magashegyi táborokba a sátrat maga viszi és állítja fel, táborhelyet is ő maga választ, vizet és élelmet is maga készít. Arról is ő dönt, hogyan fog mászni. Sok, magát tiszta mászónak tartó ugyanis mások sátrait, akár főzőeszközeit vagy élelmét is használja a felsőbb táborokban, a volt esztergomi főiskolás azonban elzárkózik ettől. Akkor is egyedül és tisztán fogja megpróbálni megmászni a csúszot, ha hozzá hasonló képességű mászóhoz csatlakozhatna hozzá.

− A hétköznapok feladataihoz képest rémesen egyszerű, amit véghez kell vinnem: teszem az egyik lábam a másik elé, lélegzem, folyadékot és kalóriát viszek be és veszítek. Egy olyan világban létezek ideig-óráig, ahol semmi keresnivalóm nem lenne. Az ember számára élhetetlen közeg. Még levegő sincs, nemhogy színektől pompázó, látható élet! Mégis gyönyörű, mégis szerethető – és igen: elindulok egy újabb útra! Az eddigi legnagyobbra − fogalmazott, hozzátéve, hogy minden emberi felkészülés, koncentráció ellenére is „végső soron a Hegy fogja eldönteni, mi lehetséges és mi nem. Ha mi készen is állunk a feladatra, nem mi fogunk irányítani odafent − írta a magyar hegymászó.

Jól tudja, mi vár rá, hiszen 2017-ben Klein Dáviddal már megpróbálta megmászni a Mount Everest legmagasabb pontját, de akkor vissza kellett fordulniuk. Nyilván ő mindent meg fog tenni most is, de ő maga csak alkalmazkodni tud, éber és figyelmes lehet és kell is lennie, de nincs hatalma embernek abban a magasságban. Ereje is alig. Mint fogalmazott, nagyon hálás minden partnernek, láthatatlan segítőnek, hogy lehetővé tették neki, hogy nekivágjon a Csomolungmának, és persze a családnak, barátoknak, mindenkinek, aki mellette áll.

Vár a Föld Istenasszonya. Itthon pedig Timi és Soma. És akárhogy is végződjön ez a történet, egyvalami biztos: ebben az egészben ők a hősök! Ez az odaadás az igazán nagy dolog, nem a hegymászás.

− zárta megható naplóbejegyzését Suhajda Szilárd.