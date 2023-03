A 18. fordulót rendezték március utolsó hétvégéjén a megyei bajnokság első osztályában, a csapatok pedig sok góllal búcsúztatták a hónapot. Két pályán is nyolcig jutott a győztes csapat, ráadásul pont a tabella első két helyezettje szerzett ennyit.

A listavezető Nyergesújfalu az Almásfüzitőt tömte ki, itt mindkét félidő 4-1-el zárult. Az Almásfüzitőnél nem volt minden rendben a fejekben, hiszen Gulyás Tamás vezetőedző pénteken lemondott, így a visszatérő Lencse Balázsnak kellett leülnie a kispadra. A Nyergesújfalu esélyeshez méltóan jutott el nyolcig, ráadásul hat különböző játékos talált be, valamint egy öngól is volt. Ezzel Darabos Gábor csapata megőrizte első helyét.

A második helyen álló Koppánymonostor is nyolcig jutott, ezzel a forduló legnagyobb győzelmét aratva, hiszen csak egyet kapott. Az első félidő még szorosnak volt mondható a sereghajtó Környe ellen, de a térfélcserét követően kinyílt a bicska. Rába Jenő hat góllal ünnepelte a házassági évfordulóját, amivel a korábbi gólkirály újra az élre ugrott a góllövőlistán.

Négy gólt hozó meccsből is volt három ebben a fordulóban. A Vértesszőlős és a Bábolna testvériesen osztozott meg ezen a mennyiségen: a Bábolna ugyan kétszer is vezetett, de a Vértesszőlős mindkétszer egalizált, és a győzelemhez is a hazai csapat volt közelebb, de végül pontosztozkodással zárult a találkozó. Ez volt a Vértesszőlős sorozatban harmadik veretlenül megvívott mérkőzése, amire még nem volt példa a szezonban.

A Vértessomló meglehetősen simán nyerte a forduló rangadóját a Sárisáp ellen, hazai közönség előtt 3-1 lett a vége, de lehetett volna nagyobb is a különbség. A Sárisápnak ez volt az első veresége, amióta Fenyvesi László ül a kispadon. Ezzel a sikerrel a Vértessomló nagyot lépett a felsőház felé, hiszen a mögötte lévő csapatok nem tudtak nyerni.

A négygólos meccsek táborához csatlakozott az Esztergom–Tata összecsapás, de itt mind a négy találatot a Tata szerezte, ráadásul ebből hármat egymaga Martonfi Máté. A félidőben még csak egy volt a különbség, de a remek formában lévő Tata a szünet után minden kérdést eldöntött, így továbbra is a harmadik helyen áll.

A legkevesebb gólt a Kecskéd–Tát összecsapás hozta. Itt nagy volt a tét, hiszen mindkét gárda rossz formában volt, és nagyon vágyott a javításra. Ez most a Linczmaier-legénységnek sikerült, amely a meccs elején és végén is betalált, amivel nagyon értékes három pontot tartott otthon, ráadásul a szinte minden meccsen pályára lépő, mindössze 16 éves Polovitz Attila mellett a nála is fiatalabb Karvaj Ákos is bemutatkozhatott a felnőttek között.

Eurotrade Solar megyei I. osztály, 18. forduló

Vértesszőlősi SE–Bábolnai SE 2-2 (1-1)

Vértesszőlős, vezette: Kreitl T. (Hegedüs P., Sirokmán A.).

Vértesszőlős: Kovács – Szőke, Wágner (Hideg Zs., 83.), Hideg R., Horváth, Müller (Nagy, 75.), Dombai, Keleti (Németh P., 64.), Bencsik, Kocsis, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Bábolna: Varga – Soha, Karvaj, Czeglédi, Szendi, Németh Zs., Kiss (Takács K., 59.), Hajnal K., Bognár, Lanzendorfen, Végh (Hajnal P., 85.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Wágner (35.), Szőke (54.), illetve Czeglédi (6.), Soha (51.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Tokaji Zsolt: – A mérkőzés összképét nézve van bennünk hiányérzet az eredményt illetően.

Józsa Péter: – Kétszer vezettünk, de sajnos nem tudtuk megtartani az előnyünket.

Nyergesújfalu SE–Almásfüzitői SC 8-2 (4-1)

Nyergesújfalu, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Lovas G.).

Nyergesújfalu: Erős – Cseh (Kozák, 61.), Hajnal (Vida, 74.), Manga Zs. (Fellegi, 61.), Farkas, Szoboszlai (Takács, 21.), Raffai, Mann, Balogh, Antal, Manga M. (Tóth, 46.). Vezetőedző: Darabos Gábor.

Almásfüzitő: Farris – Berlik, Szűcs (Zsapka, 61.), Bombicz, Kuzma, Sárközi, Farkas, Nagy, Németh, Soós (Egri, 66.), Kiss (Bozori, 57.). Technikai vezető: Lencse Balázs.

Gólszerzők: Manga Zs. (12.), Raffai (30., 82.), Kuzma (33. - öngól), Takács (44.), Farkas (59.), Mann (65.), Tóth (80.), illetve Soós (6.), Nagy (68.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Darabos Gábor: – Nehezen indult, de annál örömtelibb lett a végeredmény.

Lencse Balázs: – Gratulálok a Nyergesújfalu csapatának.

Wati-Kecskéd KSK–DG Tát SE 2-0 (1-0)

Kecskéd, vezette: Erdélyi D. (Kun P. A., Faragó Gy.).

Kecskéd: Véber – Neckernusz (Grósz, 89.), Berki, Fábián, Gyenes, Vadkerti, Schmidt L. (Karvaj, 84.), Plotár, Czékmány (Polovicz, 46.), Kovács, Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László.

Tát: Iványi – Sáros (Tirpák, 74.), Farkas, Varga, Dékány, Putnoki, Jámbor, Szalai (Budavári, 65.), Tillman, Páldi, Chrompota (Szabó Á., 77.). Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Harsányi (10.), Plotár (88. - tizenegyesből).

Jók: Véber, Berki, Fábián, Harsányi, Plotár, illetve Iványi, Farkas.

Linczmaier László: – Ma a végletekig ki kellett facsarni a csapatot, mert nyernünk kellett. A csapatkapitányunk hónapokra kidőlt, a múlt héten három kulcsjátékosunkat kisárgázták és péntekre le is betegedett egy emberünk. A mai meccsen újabb játékosunkat kellett lecserélni sérülés miatt és a fél csapat szombaton az ifiben is játszott. Ezért ez a 3 pont csak óriási akarattal volt megszerezhető. Gratulálok érte a fiúknak!

Szabó Attila: – Ha a két ziccerünkből legalább egyet értékesítünk a mérkőzés elején, talán máshogy alakul a meccs. Kapufákig eljutottunk, Fortuna ma sem állt mellénk, és sokszor úgy nézett ki, hogy ellenfelünk tizennégy játékossal van a pályán, érthetetlen sárga lapok, érthetetlen tizenegyes. Dolgozunk tovább, és készülünk a következő mérkőzésre.

Koppánymonostori SE–Környe SE 8-1 (2-1)

Koppánymonostor, vezette: Farkas B. (Kurali Z., Marosi M.).

Koppánymonostor: Giber – Egyed (Kalla, 44.), Hegedűs, Venczel, Valkó M. (Gelencsér, 65.), Rába, Sinkó (Alasztics, 57.), Schiller, Jóna, Dombi (Dávid, 57.), Valkó G. (Sallai, 63.). Vezetőedző: Vigh László.

Környe: Bódis – Jónás R., Mig, Zelenai E. (Nádudvari Á., 63.), Stefán, Szerencse D., Veres, Szabó, Nádudvari D. (Babai, 81.), Jónás J. (Varga, 76.), Igaz (Kerék, 79.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Gólszerzők: Valkó M. (26.), Schiller (29.), Rába (55., 60., 61., 76., 81., 90.), illetve Szerencse D. (33.).

Jók: Rába, Valkó G., Valkó M., Jóna, illetve senki.

Vigh László: – Nem volt az igazi a mérkőzés, a második félidő azért jobban nézett ki. Dolgozunk tovább, hogy szép eredményeket érjünk el a jövőben.

Zelenai Erik: – Hatvan percig rendben voltunk, utána sajnos elfogytunk, a mérkőzés pedig kilencven percig tart. Gratulálok a Koppánymonostornak.

Vértessomlói KSK–Sárisápi BSE 3-1 (2-1)

Vértessomló, vezette: Linn K. (Mihályi M., Áy J. H.).

Vértessomló: Ámorth – Tóth, Éliás, Eigner (Murányi, 84.), Erdei (Kovács L., 78.), Koller (Dobbelaere, 82.), Pető (Avramia, 86.), Batin, Kovács K., Kovács S., Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Sárisáp: Tőzsér – Cserven, Guzsik (Dékay, 79.), Papp, Manger (Jurásek K., 79.), Válent, Lőrincz (Jurásek J., 69.), Karcagi (Marczinkó, 69.), Yousif, Farkas (Berkeszi, 69.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Batin (16., 76. – utóbbi tizenegyesből), Pető (39.), illetve Válent (31.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Nagy Géza: – A sok helyzetünkből hármat végre kihasználtunk. Teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Fenyvesi László: – Erősebb, gyorsabb és jobb volt a somlói csapat, így teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

FC Esztergom–Tatai AC 0-4 (0-1)

Esztergom, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Jurák F.).

Esztergom: Monori – Bereczki, Faragó B., Várszegi D., Faragó M. (Várszegi B., 70.), Molnár (Varga, 46.), Sándor, Ribár, Ódor (Krausz, 69.), Szlovák (Bogárdi, 61.), Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Tata: Szabó T. – Felső, Zuggó, Martonfi, Mészáros (Suhai, 78.), Bogár (Dragonya, 64.), Györgykovács, Visnyovszki (Méhész, 78.), Hauzer, Máté-Kovács (Galambos, 78.), Kiprich (Koronczi, 78.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Martonfi (18., 48., 81.), Kiprich (75.).

Jók: Ódor, illetve mindenki.

Spóner József: – Gratulálunk a tataiaknak a teljesen megérdemelt győzelmükhöz.

Wéber Roland: – A mérkőzés egészében uraltuk és irányítottuk a játékot. Teljesen megérdemelt a győzelmünk és végre elégedett vagyok a mutatott játékkal és a hozzáállással is. Ez a jó irány, tovább-tovább!