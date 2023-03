A listavezető, zsinórban hatodszor nyerő Lábatlan gólokban gazdag mérkőzésen szinte végig vezetve verte a pocsék formában lévő, egymás után hatodszor veszítő Bakonysárkányt. A győztes csapatban Váli Balázs triplázott. A megye II. második helyezettje, a Mocsa nem bírt hazai pályán az utolsó előtti Dunaszentmiklóssal, ami első látásra nagy meglepetés, de ha a tavasszal eddig mindkét meccsüket megnyerő miklósaik remek formáját nézzük, talán már nem akkora. Ugyancsak meglepetésnek számít a Zsámbék II. pontvesztése a sereghajtó Ete-Császár ellen, de a zsámbékiak még így is örülhetnek a döntetlennek, hiszen a házigazda büntetőt is hibázott a mérkőzés során. A Zsámbék ezzel a döntetlennel is fellépett a dobogóra, köszönhetően a Bakonysárkány vereségének, illetve annak, hogy a Tokod simán kikapott Nagyigmádon. Az igmándiák a triplázó Zvér Dezső vezetésével egy óra alatt átrohantak ellenfelükön, amelynek a találkozó végén – immár emberhátrányban játszva – már csak a szépítésre futotta.

A Gyermely a második félidő elején, még gól nélküli állásnál emberhátrányba került a Kisbér ellen, ennek ellenére két góllal legyőzte ellenfelét. A Piliscsév fordulatos mérkőzést nyert Ászáron, míg a Csolnok ugyancsak hátrányból fordítva nyert a találkozó végére kilenc főre fogyatkozó Ács vendégeként. A góllövőlista élén továbbra is a 20 gólos zsámbéki Sugár Soma áll.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 18. forduló

Ácsi Kinizsi SC–Csolnoki SZSE 2-4 (2-2)

Ács, vezette: Udvardi Krisztián (Faragó György, Berecz Levente).

Ács: Kurica – Sáling, Ozoróczi N. (Méri, 46.), Fekete, Kohár, Bruckner, Mayer (Vizkelety, 40.), Lakatos, Lami, Kovács, Molnár. Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Csolnok: Helmajer – Gause P., Binder, Nagy (Petrovics, 61.), Tarkövi (Putnoki, 51.), Gause B., Seregi, Kovács B. (Vörös, 31.), Jantos, Rendes (Pápai, 31.), Pázmándi (Végh, 53.). Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Gólszerző: Ozoróczi N. (7.), Kohár (9.), illetve Nagy (3.), Pázmándi (41., 48.), Putnoki (92.).

Kiállítva: Bruckner (84.), Sáling (93.) - egyaránt Ács.

Ászár KSE–Piliscsévi SE 2-3 (1-0)

Ászár, vezette: Horváth István (Patócs Dorina, Bálint Fanni).

Ászár: Lengyel Levente – Bogdán, Méhes, Lengyel László, Polgár (Palotás, 61.), Ligeti (Hullám, 53.), Kiss J., Kolonics, Zséfár (Rumi, 61.), Büki F. (Kiss K. L., 77.), Wolf.

Piliscsév: Kovács D. – Simon, Koller, Kovács P., Halmos (Szőke, 46.), Mesterházi II. Csaba, Kovács B., Belovai, Tömör (Bartl, 60.), Kucsera T., Szabó (Román, 86.). Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Kiss J. (21.), Lengyel László (59.), illetve Kucsera T. (53., 76.), Belovai (72.).

Császár-Ete–Zsámbéki SK II. 1-1 (0-1)

Ete, vezette: Mann Ádám József (Janovics István, Janovics Ádám).

Császár-Ete: Manner – Vági, Stamler, Simon, Szabó M., Orban, Bauer (Falusi, 86.), Zvér L. I. (Vincze, 68.), Beke, Szabó P., Tóth H.

Zsámbék II.: Sándor – Katona, Fekete I. R., Szabó A. R., Fabók (Járfás, 78.), Dobos, Peinlich, Haupt, Kondás (Oláh, 50.), Homoki M., Papp.

Gólszerző: Simon (60.), illetve Haupt (13.).

Kiállítva: Tóth H. (Császár-Ete, 87.).

Gyermely–Kisbéri SSE 2-0 (0-0)

Zsámbék, vezette: Tomacsek Balázs (Patai Balázs, Kiss Dominik).

Gyermely: Fülöp – Kovács K., Huszárovics, Rácz, Váradi, Gecse, Balázs, Genszki (Soós, 68.), Grosz, Stréhli N., Tóth (Kovács A., 88.). Vezetőedző: Sulyok Attila.

Kisbér: Porcelán – Takács K., Szappanos, Nyári A., Rostás, Merkl, Szántó, Nyári Z., Spohn, Paulovics, Bokányi. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Gólszerző: Huszárovics (62.), Váradi (88. - tizenegyesből).

Kiállítva: Grosz (Gyermely, 55.).

Lábatlani ESE–Bakonysárkányi SE 6-3 (3-1)

Lábatlan, vezette: Urbanics Áron (Baranyai László, Kis Benedek).

Lábatlan: Németh – Ölveczky (Mann, 46.), Varga M., Janusz (Nyergesi, 80.), Váli, Galba, Nagy A., Király, Fábián-Nagy, Budaházi (Teiter, 70.), Török Dávid. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Bakonysárkány: Wohl – Wolf, Ritter, Büki, Pirsli, Csizi, Lakatos, Nagy L., Kokas, Geczinger, Koncz (Fülöp, 65.).

Gólszerző: Galba (7., 26.), Váli (34., 51. - tizenegyesből, 55. - tizenegyesből), Nagy A. (88.), illetve Pirsli (18.), Koncz (49.), Lakatos (70.).

Mocsa KSE–Dunaszentmiklósi SE 2-2 (1-1)

Mocsa, vezette: Vojvoda Miklós (Dávid Rita, Szabó Barnabás).

Mocsa: Pálvölgyi – Fehér Balázs (Prógli, 87.), Pokk, Jordán, Csizmadia R., Bakura, Kerekes, Varga, Czifra, Mesterházi, Kántor. Technikai vezető: Farkas Tamás.

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Schmidt M. (Schmidt Sz., 88.), Dácher, Purgel, Schmidt N., Schmidt D. Z., Takács (Lőrincz, 82.), Szili, Janetka (Pekár, 75.), Kovács, Boros. Technikai vezető: Nágel Imre.

Gólszerző: Kerekes (3.), Csizmadia R. (56.), illetve Schmidt N. (31.), Purgel (87.).

Nagyigmándi KSK–Tokod SE 6-2 (3-0)

Nagyigmánd, vezette: Szabó Géza (Kiss Csaba, Szajkó Árpád Attila).

Nagyigmánd: Tóth – Németh Balázs, Szalai T., Szalai Á., Patócs, Torma (Kovács K., 68.), Varga R. (Szántó Cs., 58.), Müller, Zvér, Turi, Krizsán (Takács, 77.). Vezetőedző: Járóka József Mátyás.

Tokod: Szerepi – Cauxeiro (Bartos, 56.), Varga G., Deres (Varga L. A., 23.), Gyúró, Szőke (Orosz, 67.), Szántó A. T. (Varga B., 25.), Barna, Zsolnay (Petrovics, 67.), Németh Balázs, Sárközi. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Gólszerző: Zvér (12., 15., 51.), Krizsán (42.), Szalai Á. (48., 56.), illetve Sárközi (70.), Németh Balázs (76.).

Kiállítva: Barna (Tokod, 56.).

Szabadnapos: Baj KSE.