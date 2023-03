A 17. forduló következik a megyei első osztályban, és most sem maradunk rangadók nélkül. A forduló ezúttal vasárnap 14 órakor kezdődik, méghozzá Tatán, ahová a Kecskéd utazik. A két klub között a tabellán ugyan nagy a különbség, ettől függetlenül mindig élvezetes, jó meccseket játszanak egymás ellen a felek, ősszel a Tata 4-1-re nyert. A Tata jelenleg a dobogó legalsó fokán áll, a Kecskéd pedig nyolcadik. 15 órakor az elég rossz formában lévő Tát fogadja a bajnoki címre hajtó Nyergesújfalu csapatát. A szomszédvárak csatáját tehát a vendégek várják jobb előjelekkel, de a Tát okozott már meglepetéseket ebben a szezonban. Ősszel Nyergesen 3-0-ra győztek Darabos Gábor fiai, alighanem most is kiegyeznének egy ilyen végeredménnyel. A maga nemében nagyon érdekes párharc lesz az Almásfüzitő–Vértesszőlős is. Hosszú idő után az előző fordulóban mindkét csapat nyerni tudott, így egy kis önbizalommal várhatják ezt a találkozót. A tabellán is közel van egymáshoz a két csapat, az Almásfüzitő hat ponttal gyűjtött eddig többet, ősszel viszont a Vértesszőlős 5-0-ra nyert, így tényleg bármi lehetséges ezen az összecsapáson. Kivéve persze a gól nélküli döntetlent, az egyik csapatnak sem kenyere ebben a bajnokságban.

A forduló rangadóját Bábolnán rendezik, ahová a Vértessomló utazik majd. A bajnokság két meglepetéscsapatáról beszélünk, a negyedik és ötödik helyen áll a két csapat, mindössze két ponttal lemaradva a már dobogós Tata mögött. A két klub ugyanolyan mérleggel áll, a különbség csak a gólokban van. Az őszi meccsük egy végletekig kiélezett összecsapás volt, ahol a Vértessomló 1-0-ra tudott nyerni, ez is jól jelzi, hogy két nagyon hasonló csapatról beszélünk. Amelyik gárda nyerni tud, az nagy lépést tesz a felsőház felé.

Nem lesz egyszerű dolga hétvégén a listavezető Koppánymonostornak sem, hiszen az edzőváltás óta veretlen Sárisáphoz utazik. Feny­vesi László rendbe rakta a csapatot mentálisan, ami két döntetlenre és egy győzelemre volt eddig elég, míg a Monostor az előző fordulóban „csak” döntetlent tudott játszani. A tabellán persze óriási a különbség, de Vigh László fiai nem vehetik félvállról ezt a párharcot. Két idén még nyeretlen csapat futballozik majd egymás ellen Környén, ahol a sereghajtó fogadja az Esztergomot. A vendégek a Bábolna elleni vereséget követően az előző körben döntetlent játszottak a Sárisáp ellen, a Környe pedig két vereségen van túl idén, így ez a párharc mindkét alakulatnak jó alkalmat nyithat a javításra.