Kézilabda, NB I. B, férfi, 21. forduló Tatai AC–PLER-Budapest 25-29 (15-10) Tata, Güntner Aréna, 127 néző, vezette: Kiu G., Kiu T. TAC: Tatai – Kiss 2, Oláh 3, Gajdos 4, Kreisz 1, Tass 5, Sárosi 4. Csere: Hajós (kapus), Katus, Tóth 1, Vass 1, Iváncsik 4/4, Krancz, Molnár, Bodnár. Vezetőedző: Sibalin Jakab. Hétméteresek: 4/4, illetve 1/1. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Kizárva: Fekete (PLER-Budapest, 37.). Az eredmény alakulása: 9. perc: 5-2, 18. p.: 9-7, 27. p.: 13-10, 31. p.: 16-10, 39. p.: 19-18, 45. p.: 20-22, 55. p.: 24-25.

Bár nem a fordulót a kilencedik helyről kezdő tatai csapat volt a mérkőzés esélyese a második, bajnoki címért küzdő fővárosi riválisával szemben, a házigazda remekül kezdte a mérkőzést. Tatai remekelt a kapuban, a védekezés is jól működött, és támadásban ugyan akadtak hibák, emellett azonban szép megoldások is. A házigazda folyamatosan növelni tudta előnyét és magabiztos vezetéssel vonulhatott a félidei szünetre. A második játékrész első gólját is a Tata szerezte, innentől azonban alaposan megváltozott a játék képe. A TAC védekezése érthetetlenül felpuhult, a PLER sorra lőtte a gólokat, így fokozatosan dolgozta le a hátrányát. A vendégek a félidő közepén a vezetést is átvették, ennek ellenére az utolsó percekben még megvolt az esély legalább az egyik pont megszerzésére. A hajrában elkövetett hibák és fegyelmezetlenségek azonban megbosszulták magukat. A TAC maradt a kilencedik helyen.

Sibalin Jakab: – Az első félidő jó játéka után a másodikban beragadtunk és már nem tudtunk visszakapaszkodni. Ez el is döntötte a mérkőzést.