Hosszú szünet után újra fordulót rendeztek a megyei bajnokság első osztályában. A télen több csapatnál történtek változások, akár a játékoskeretben, akár a kispadon. A forduló rangadójára ez mondjuk pont nem volt igaz, a tataiak és a nyergesiek is mindössze egy-egy új igazolást vetettek be a kezdőcsapatban. A vezetést a Nyergesújfalu szerezte meg, de Borsiczki-kapus kézsérülést szenvedett még az első félidőben, így a helyét a mezőnyjátékos Mann Patrik foglalta el. A szünet után egyenlíteni tudott a Tata, majd egy balszerencsés mozdulatot követően egy öngóllal meg is nyerte a meccset a házigazda. A Kecskéd hozta hazai közönség előtt a papírformát, a visszatérő Tokaji Zsolt sem tudott csodát tenni a Vértesszőlőssel. A hazaiak mindkét félidőben egy-egy alkalommal találtak be, így a Kecskéd győzelemmel kezdte a tavaszt.

Az állandóság volt a jelszó a Tát–Vértessomló meccsen is, ahol bár a hazaiaknál volt egy fájó távozó Koller Tamás személyében, új játékost mégsem láthattunk a kezdőben. A vezetést a Tát szerezte meg a nehéz talajú pályán, ám a Vértessomló fordítani tudott, köszönhetően Pető Dániel mesterhármasának. Végül a Vértessomló ott folytatta, ahol ősszel abbahagyta, és megerősítette dobogós pozícióját. Új vezetőedzővel a kispadon várta a listavezető Koppánymonostort az Almásfüzitő, ráadásul két új támadó is érkezett a klubhoz, de egyelőre ők sem tudtak segíteni. Vigh László csapatához visszatért a kapus Giber Roland, az NB III.-ból pedig Schiller Patrik, aki ezen a meccsen duplázni tudott, végül a lila-fehérek 4-0-ra nyertek.

Kiesési rangadót nyert Fenyvesi Lászlóval a kispadon a Sárisáp az ezer sebből vérző Környe ellen. Itt nem nagyon volt kérdéses a végkimenetel, de ez a három pont nagyon fontos volt az edzőváltáson átesett Sárisápnak. A Bábolna is rangadót nyert a hátrányban kissé hitehagyottá váló Esztergom ellen. A találkozón Soha Máté vitte a prímet, aki egymaga három gólt lőtt.

Eurotrade Megyei I. osztály, 15. forduló

Tatai AC–Nyergesújfalu SE 2-1 (0-1)

Tata, vezette: Kreitl T. (Marosi M., Jámbor B.).

Tata: Csákány – Felső, Hauzer (Visnyovszki, 82.), Dragonya (Kiprich, 46.), Zuggó, Martonfi, Mészáros (Lázár, 91.), Bogár (Koronczi, 46.), Horváth, Györgykovács, Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Nyergesújfalu: Borsiczki (Kozák, 35.) – Hajnal (Manga Zs., 58.), Farkas, Raffai (Tóth, 56.), Mann, Balogh, Antal, Szoboszlai, Molnár A., Takács (Vida, 74.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Martonfi (52.), Farkas (89. - öngól), illetve Manga M. (7.)

Jók: mindenki, illetve Mann, Molnár A., Szoboszlai, Antal.

Wéber Roland: – Jól sikerült a szezonkezdés. A bekapott gól kicsit megzavart minket, de negyed óra után összeszedtük magunkat és a kezdeményezést is magunkhoz ragadtuk. A győzelmünket, amely teljesen megérdemelt, Visnyovszki Máténak ajánljuk nagymamája elvesztése miatt.

Darabos Gábor: – Kapusunk sérülése után – amikor mezőnyjátékosnak kellett a kapuba állni – úgy éreztem magam a pálya szélén, mint az a rúdugró, akinek emelnie kell a magasságon, hogy harmadikra átvigye és versenybe maradjon. A sok külső tényező ellenére sem érdemeltünk vereséget.