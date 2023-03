A labdarúgó NB II-ben 28 forduló után a 12. helyen álló Mosonmagyaróvári TE hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy Supka Attila lett a csapat vezetőedzője. A mostani idényben az NB I-es Mezőkövesdnél is megfordult szakember mellett a Lajta-partiak szakmai stábjának tagja lesz Híres Gábor is. A Mosonmagyaróvár a 2022–2023-as idényt még Varga László irányításával kezdte meg, de szeptember közepén menesztették a szakembert az akkor 19. helyen álló együttestől. Helyét először ideiglenesen, aztán véglegesen Horváth Csaba vette át, akivel a csapat elindult felfelé, de márciusban neki is megköszönték a munkát Mosonmagyaróváron.

Az MTE-t azóta a szakmai igazgató, Király József készítette fel, ám a csapat most megtalálta új vezetőedzőjét, s a Debreceni VSC-vel két magyar bajnoki címet és két Szuperkupa-győzelmet elérő, a Honvéddal Magyar Kupa-győztes Supka Attilát nevezte ki a csapat élére. Supka Attila 1996 óta tartó edzői pályája alatt dolgozott többek között a Sopron, a Petőháza, az Artheim, a Békéscsaba, a DVSC, a Honvéd, a Zalaegerszeg, a ciprusi Néa Szalamina, a Pécsi MFC, a Szeged, a Haladás, a Kisvárda és legutóbb a Mezőkövesd trénereként is, utóbbi állomáshelyéről szeptember elején közös megegyezéssel távozott.

A Dorogi FC ebben a kiírásban már nem találkozik a Mosonmagyaróvárral, legutóbb március 12-én egy utolsó perces góllal 1-0-ra nyert az óvári alakulat a Dorog ellen.