Opus Tigáz Tatabánya–MOL Fehérvár FC II. 2-1 (0-0)

Tatabánya, vezette: Horváth M. (Halmai K., Vad A.).

Tatabánya: Lóth – Árvai, Kovács, Krupánszki (Németh, 76.), Szegleti, Katona, Hajas, Szegő (Hadobás, 87.), Molnár, Székely, Letenyei (Márton, 61.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Fehérvár: Dala – Kojnok, Babos (Csepregi, 74.), Molnár, Horváth (Ambach, 54.), Tóth (Cserkuti-Németh, 82.), Urbán, Menyhárt (Lencsés, 82.), Pető, Berekali, Gyenti. Vezetőedző: Imrik László.

Gólszerzők: Márton (67.), Kovács (85.), illetve Ambach (58.).

Az előző fordulóban elszenvedett vereség miatt ezúttal nem listavezetőként játszotta hétvégi meccsét az Opus Tigáz Tatabánya. Az első félidő nem is alakult túl jól, hiszen nem talált be a csapat, a szünet után viszont egyenesen rosszra fordult a helyzet, miután a csereként beállt Ambach megszerezte a vezetést a székesfehérváriaknak. Gyürki Gergely aztán ismét cserélt, a Mór ellen győztes gólt szerző fiatal Márton beállt, és nem sokkal később egyenlített is. A győztes gól aztán a 85. minutumban jött, a rutinos Kovács István döntötte el a találkozót, így végül hátrányból tudott fordítani a csapat. Mivel a III. Kerület 1-1-es döntetlent játszott a Veszprémmel, így a Tatabánya újra kétpontos előnnyel vezeti a tabellát.