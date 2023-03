Elképesztő sebességgel tör a legjobbak közé a fiatal dartsozó Kaszás Marcell. Az esztergomi József Attila Általános Iskola 5.b osztályos tanulója ugyanis egymás után halmozza a sikereket a versenyeken. A Smile DC versenyzőjeként idén egy harmadik és egy ötödik helyezéssel az ötödik helyen áll a serdülő bajnokságban, de nemrég hihetetlen eredményt ért el Bécsben, a Magyar Darts Szövetség tagjaként is.

A fiatal versenyző édesapja, Kaszás Attila mesélte el a Magyar Darts Szövetségének, hogy tavaly év elején kezdte a versenyzést Marcell, és óriási lelkesedéssel vágott bele ebbe a világba. Ebben a pillanatban pedig az a legfontosabb, hogy a serdülők között a legjobb legyen. Lépésről lépésre akarnak haladni. Persze vannak álmaik és terveik is, de a realitás útján szeretnének maradni.

Nemrég azonban a már említett nemzetközi versenyen is kipróbálta magát, ami parádésan sikerült: a bécsi WDF Vienna versenyen ugyanis egy TriTeam 1. helyet, egy összetett egyéni 2. helyet, valamint egy páros 3. helyet is sikerült megszereznie. Így pedig felmerült a kérdés: hogy tervezik a szülők, megpróbálkozik mihamarabb más ilyen tornákon is? Erre a kérdésre az apuka úgy válaszolt, hogy persze, ő menne, ahová csak lehet. De azt tudni kell, hogy a fiatal versenyzőnek van egy kis egészségügyi problémája.

Csípőprotézisre vár, így bármit nem sportolhat. De a dartsban megtalálta magát, és végtelenül elszánt, hogy megmutassa a tudását.