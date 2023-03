A múlt héten Tallinnban rendezték a légfegyveres Európa-bajnokságot, amely egyben az év első olimpiai kvalifikációs sportlövőversenye is volt. A juniorok versenyében a magyar küldöttség egy-egy arany- és ezüstérem mellett két bronzérmet nyert. A puskások vegyescsapat-versenyében a Tóth Anna, Török Ferenc páros diadalmaskodott, míg a Ferik Csilla, Kálmán Bálint duó a harmadik helyen végzett. Török a férfi puskások egyéni versenyében a második helyen végzett. A juniorok másik bronzérmét a Ferik Csilla, Tóth Anna, Vintze Regina összeállítású lány puskacsapat szerezte meg, így egy komáromi versenyző is dobogóra állhatott, hiszen Vintze az Erődök Városa Sportlövész Egyesület (EVSE) versenyzője. A trió az ötödik helyen jutott be a legjobb nyolc közé, ahol a harmadik helyen végzett. Ennek köszönhetően a hatodik finnekkel küzdhettek meg az egyik bronzéremért és 16-8-as győzelmükkel meg is szerezték azt.

Ami a felnőtteket illeti, a vártnál jóval gyengébben szerepelt a magyar csapat, hiszen a Major Veronika, Jákó Miriam, Csonka Zsófia összeállítású női pisztolyos csapat révén mindössze egy bronzérmet szerzett, ráadásul olimpiai kvalifikációt sem tudott kiharcolni. Női csapatunk a harmadik helyért vívott mérkőzésen 16-6-ra verték a németeket. Ami vármegyénk lövészeit illeti, Bajos Gitta (EVSE) a női puskások egyéni versenyében 33. lett, míg Dénes Eszterrel és Mészáros Eszterrel a negyedik helyet szerezte meg a csapatversenyben. A trió a bronzéremért vívott összecsapáson 16-10-re veszített a címvédő lengyelek ellen. Pekler Zalán (ugyancsak EVSE) a férfi puskások egyéni versenyében a 23. helyen zárt, míg Hammert Somával és Péni Istvánnal hetedik lett a férfi puskacsapatok küzdelmében.