A benne rejlő potenciált bizonyítja, hogy jelenlegi egyesületében, a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémián már az U20-as csapatban szerepel, és az U16-os magyar serdülőválogatottnak is fontos tagja. 2022 októberében, nem sokkal tizenötödik születésnapja után első felnőttmérkőzését is lejátszotta a BFKA-Veszprém színeiben a Magyar Kupa harmadik fordulójában, amikor is a CYEB-Budakalász ellen hat gólig jutott a mezőny legeredményesebbjeként. A fiatal tehetség egyébként a korábbi magyar válogatott kézilabdázó, Eklemovics Nikola fia.