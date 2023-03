– Akkor gondolom nézte a magyar válogatott meccseit is.

– Természetesen, ki nem hagynám! Nagyon jó esélyünk van, hogy kijussunk az Eb-re. Előzetesen a bolgárokat tartottam az egyik legkellemetlenebb ellenfélnek, de most két vereséggel kezdtek. Idegenben a Montenegró és a Szerbia elleni meccs is "meleg" lehet, de nagyon bízom a srácokban, hogy benne leszünk az első kettőben. A következő meccsen nagyon fontos lenne, hogy behúzzuk a három pontot, és folytassuk a jó sorozatot.

– Egy pimasz kérdés: a fiatalkori Kiprich József vagy Szoboszlai Dominik a jobb futballista?

– Ez így tényleg elég pimasz. Dominik egy nagyon jó játékos, szerintem én sem voltam rossz, de ő európai topszinten van. Hála Istennek, hogy vannak ilyen jó játékosaink. Szoboszlaiék generációját már jóval tudatosabban építik fel, aminek köszönhetően ennyi idősen már húzóembere lehet a válogatottnak és a Lipcsének is. Amikor mi voltunk fiatalok, nem voltak még akadémiák, mindent ösztönből csináltunk.

Kiprich József szeretne újra élőben is meccset nézni

– Hosszú idő után újra van Hollandiában magyar futballista, Kerkez Milos. Mire lehet képes?

– Kerkez nagyon jó futballista, pedig még csak 19 éves. A holland liga szerintem fekszik a magyaroknak, bátran dobják be a fiatalokat, és támadófocit játszanak. Kerkeznek biztosan nem ez lesz a végállomás, jóval nevesebb klubba is megállná a helyét, persze az Alkmaar sem rossz.

– Akár a Feyenoordban?

– Akár. Nagyon boldog lennék, ha vagy ő, vagy bármelyik magyar játszhatna szeretett csapatomban. A válogatott mostani játékosai jó csapatokban szerepelnek, ebben nincs hiányérzetem, de az NB I.-ből akár össze is jöhet egy holland szerződés.

– Ugorva egy pár szintet: korábbi csapata, a Vértesszőlős igen jó formában kezdte a tavaszt...

– Igen, most három meccse veretlen a csapat, amiből kettőt meg is nyert. Remélem, hogy a srácok folytatják ezt a jó kezdést, és bízom abban is, hogy nemsokára én is ki tudok menni hozzájuk...