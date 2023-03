Labdarúgás, NB II., 27. forduló Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, vasárnap, 14 óra.

A tabella 19., utolsó előtti helyén álló dorogi csapat az előző fordulóban 1-0-ra kikapott Budafokon, míg a 15. helyezett Mosonmagyaróvár hazai pályán sem bírt az osztályozós helyen álló Szentlőrinccel (1-1). Ez a döntetlen (illetve a hat tavaszi bajnokin szerzett öt pont) már nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek vezetőedzője, Horváth Csaba megtarthassa pozícióját, így a Dorog ellen már Király József szakmai igazgató készíti fel a csapatot.

– Szervezett, agresszív csapattal találkozunk, de célunk eléréséhez meg kell szereznünk a három pontot. Természetesen mi is tisztában vagyunk a Mosonmagyaróváron történt változással, de nem foglalkozunk ezzel, saját magunkra koncentrálunk. A tavaszi játékunkat kell tovább vinnünk, amelybe azonban nem fér bele a budafoki mérkőzés eleje, amikor a mindent eldöntő gólt kaptuk – nyilatkozta Marián Sluka, a Dorog vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy Gyurácz András és Tóth Barna továbbra is sérültek, rájuk valószínűleg nem számíthat az óváriak ellen a dorogiak mestere.