A kornye.hu beszámolója szerint a legkisebb létszámú somlói csapat a nyitómeccsen 2:0-s győzelmet ért el a Baj ellen, majd a Kecskéd 5:1 arányút a házigazda Környe felett. A vendéglátók a Bajtól 3:2-es vereséget szenvedtek, negyedik meccsként érkezett a két első helyre törekvő, a Kecskéd és Vértessomló összecsapása. Talán egy perc sem telt el, amikor a somlóiak megszerezték az első gólt. A Kecskéd elleni találkozó végül 4:1-es vértessomlói győzelemmel zárult, majd pihenés nélkül érkezett a meccs Környe ellen. A környeieknek a korábbi 3 fordulóban csupán egyszer sikerült győzniük, így ők is nagyon várták már a sikert, meg is tettek mindent érte: a Vértessomló 2:1-es vereséget szenvedett, a házigazdák viszont nem csupán győzelmet, hanem hatalmas sikerélményt is szereztek.

Az utolsó meccsen a Kecskéd 5:0-ra győzte le a Baj csapatát. A forduló és a sorozat harmadik helyén a Baj zárt, a negyediken a Környe. S bár a forduló első helyét az egymás elleni eredmény alapján a Vértessomló szerezte meg, a sorozatban a pontösszesítések alapján a Kecskéd hódította el a kupát. A sorozatban a Kecskéd 27, a Vértessomló 25, a Baj 13, a Környe 6 pontot szerzett.

Érdekesség, hogy a „nagyoknál” is a Kecskéd vitte a prímet a Sváb Kupán.