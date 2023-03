Mint tavaly megírtuk, 30 órán keresztül kézilabdáztak az Árpád Gimnáziumban az Official World Records által hivatalosan is bejegyzett világrekordkísérleten belül a tatabányai kézidrukkerek. A siker nyomán felbuzdulva az idei évben is megrendezésik az eseményt, amelyen immár a 33 órás új világrekord felállítása a cél, számolt be a tatabányai Facebook-oldal. Bár a csapathelyek már beteltek, a játékosok és a szervezők egyaránt nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt június 10-11-én a Földi Imre Sportcsarnokban, áll az esemény Facebook-oldalán.