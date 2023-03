Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 22. forduló MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 75-87 (24-22, 14-13, 18-18, 22-26, 15-26) Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 1093 néző, vezette: Földházi T. P., Nagy V., Sörlei. Oroszlány: Dimitrijevics 24/6, Barnjak 27/15, Carev 2, Calloway 6, Krestinin 5. Csere: Ruják 5/3, Henry, Illés 4, Dorogi, Szabadfi, Mucza 2, Werner. Vezetőedző: Simon Petrov. Falco: Pot 7/3, Brown 7, Kovács, Tiby 22/9, Keller 8. Csere: Perl 18/6, Barac 6/3, Sövegjártó 4, Cowels 11/9, Krivacsevics 4, Horváth, Takács. Vezetőedző: Milos Konakov. Az eredmény alakulása: 3. perc: 7-4, 8. p.: 19-14, 10. p.: 21-22, 12. p.: 24-27, 16. p.: 33-29, 23. p.: 45-39, 27. p.: 58-51, 30. p.: 58-61, 32. p.: 60-67, 36. p.: 63-74. Kiállítva: Pot (25.).

Remekül kezdte a bajnokcsapat elleni mérkőzést az MVM-OSE, amely a kiválóan játszó Barnjak és Dimitrijevics vezetésével az első három negyed nagy részében vezetett a listavezető ellen. A negyedikben aztán a Falco rálépett a gázra és a papírformának megfelelően megnyerte a remek hangulatban zajló, teltházas összecsapást az elfáradó oroszlányi csapat ellen. A Lions a 11. helyre esett vissza a tabellán.

Simon Petrov: – Jó meccset játszottunk, bár a címvédő ellen egyik csapatnak sincs könnyű dolga. Nehéz 40 percen keresztül megfelelően koncentrálni ellenük, nekünk ezúttal nem sikerült. A mérkőzés végére elfogyott az intenzitásunk, a Falco pedig a negyedik negyedben megmutatta, hogy miért ő a bajnokcsapat. Köszönet mindkét szurkolótábornak a remek hangulatért, megtiszteltetés ilyen milliőben dolgozni.

Milos Konakov: – Tudtuk, hogy motivált lesz az oroszlányi csapat, hiszen még küzd a felsőházi rájátszásért, emellett a csarnokukban speciális atmoszféra uralkodik. Az első félidőben gyengén kezdtünk védekezésben, két hazai játékosnak is túl sok pontot engedélyeztünk, ráadásul nagyon kevés gólpasszt adtunk. Többször is elmondtam már, hogy a második félidők nehezebbek, mint az elsők, ezúttal azonban megváltozott a játékunk, több könnyű triplát is dobtunk, amivel megnyitottuk a pályát és ezzel több lehetőségünk adódott. Bár két különböző félidőt játszottunk, nem neheztelek a játékosaimra, hiszen a válogatott szünet és a sérülések miatt kevesebbet tudtunk együtt készülni. Boldog vagyok, így szeretnénk folytatni a bajnokságot.