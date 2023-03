Rozgonyi Gergely, a kupa egyik ötletgazdája és szervezője, egyben a a Magyar Curling Szövetség kerekesszékes szakágának edzője és szövetségi kapitánya a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a jótékonysági rendezvény célja, hogy a kanadai VB-re készülő kerekesszékes vegyespáros curling csapatot támogassák.

– A curling még nem egy nagyon elterjedt sport hazánkban, viszont egyre szebb sikereket érünk el. A mostani VB célja a 2026-os olimpiai kvalifikáció. Szeretnénk, ha ennek a jótékonysági rendezvénynek a segítségével is tudnánk a sportot népszerűsíteni, és ezzel szponzorokat szerezni a csapatnak – magyarázta az edző, aki szeretné, ha hagyományt teremtenének a bajnoksággal és jövőre már egy országos versenyként rendezhetnék meg.

A mentősök taroltak Az első jótékonysági rendezvényen a tatabányai rendőrök, a tatabányai tűzoltók a tatabányai mentősök és szombathelyi katasztrófavédelmisek vettek részt összesen öt csapattal. Bár a curlinget még egyikük sem próbálta korábban, biztosan később is vissza térnek a pályára. Mint mondták, nem is a győzelem volt a cél, hanem hogy jól érezzék magukat és megismerjenek egy új, érdekes sportot és persze egymást. A két mentős csapat állhatott a dobogó első és második fokára. A szombathelyiek lettek a harmadikak, a tűzoltók a negyedikek a rendőrök pedig már csak szurkolni maradtak a döntőre.

A csapatok lelkesedését látva jelentkezőből nem lesz hiány. A tatabányai tűzoltók elárulták, hogy eddig a curlinget maximum a televízióból ismerték, viszont szeretik próbára tenni a képességeiket így azonnal igent mondtak a felkérésnek.

– A beosztásunk miatt kicsit nehezen állt össze a csapat, de nagyon lelkesek vagyunk. A verseny előtt ismertük meg a szabályokat, fogtunk először a kezünkbe követ és söprűt. Egyszerre két csapat versenyzik, a lényeg, hogy a kő a körön belül álljon meg. Az a csapat győz, akinek a köve legközelebb van a középponthoz – mondta Muzslai László a tűzoltók parancsnoka. A tatabányai mentősök szerint azért nem ilyen egyszerű a feladat. A legnehezebb a kő sebességét eltalálni, hogy időben álljon meg. Ehhez van azért egy kis segítségük is.

– A csapatból ketten seprűvel segítik a kő útját, hogy minél jobban csússzon. De ha a középponton túl megy a kő, akkor az ellenfél csapatától egy ember is elkezdhet söpörni, hogy a kő a körön kívülre csússzon. És persze a másik csapat ki is ütheti a követ a kör közepéről – magyarázta Pfau László, a mentősök egyik játékosa, aki elárulta, hogy ők két csapattal is érkeztek a versenyre.