Röplabda, NB I. Liga, férfi, negyeddöntő, 3. mérkőzés Dág KSE–Szolnoki RK 3:1 (-23, 21, 23, 21) Dág, Oszuska Miklós Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Árpás K., Tillmann Gy. DKSE: Szabó B., Kun, Flachner K., Oláh, Benkő B., Nagy P., Csere: Farkas R. (libero), Balázs B., Majer. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása: 1. szett: 5-3, 13-9, 18-15, 21-22, 23-24; 2.szett: 4-5, 9-9, 14-12, 19-16, 22-18, 24-21; 3. szett: 3-5, 6-8, 10-10, 16-18, 22-19, 24-23; 4. szett: 5-1, 8-7, 13-13, 20-16, 24-21.



A mérkőzés megnyerése nagyon fontos volt a hazaiak számára, hogy a Miskolc elleni elődöntő előtt legyen idejük regenerálódni, és legyen esély arra, hogy felépüljenek a beteg, sérült játékosaik. Mégis rossz előjelekkel készülődhettek a házigazdák a találkozóra, ugyanis a mérkőzés előtt derült csak ki, hogy a legponterősebb és a csapat pozitív moráljához is nagymértékben hozzájáruló Krupánszki Olivér munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud pályára lépni.

Az első játszma ennek ennek jól indult, hiszen a Dág 4-5 pontos előnyt tudott kiépíteni, ám ezután fejben kiengedtek a hazaiak és a nyolc, támadásban elkövetett hiba következményeként odaajándékozták az első szettet a lelkes szolnokiaknak. A folytatás sem tűnt egyszerűnek, mivel a vendégegyüttes felbátorodott a megnyert játszma után, de még idejében észbe kapott a hazai gárda és egyenlített. Ettől azt várta a lelkes dági szurkolótábor, hogy az eredmény ilyetén alakulása megnyugtatja kedvenceit, de nem így történt, mert a DKSE továbbra is sokat bakizott. A vendégek talán meg is ijedtek a lehetőségtől, hogy megnyerhetik a harmadik játszmát és pont a legfontosabb pillanatokban ők is rontottak. Talán a negyedik felvonásra hitte el a vármegyebeli együttes, hogy ő a meccs esélyese, és néhol már tudásához méltó teljesítményt nyújtva zárta le a két csapat párharcát.

A negyeddöntő az egyik csapat harmadik győzelméig tartott és 3-0 lett a Dág javára.

Zirigh Balázs: – Ebben az idényben először érzem azt, hogy egyáltalán nem érdemeltünk győzelmet. Nem nőttünk fel a feladathoz, amit egyébként annak ellenére is simán meg kellett volna oldanunk, hogy az utóbbi időben sérülések és betegségek súlytanak minket és most sem tudtunk a legjobb összeállításunkban kiállni. De azt elvártam volna, hogy a pályára lépő játékosok a két győztes meccs után felszántják a csarnokot a hazai közönség előtt. Ehelyett önbizalom nélkül játszottunk, és rá voltunk „utalva” a Szolnok hibáira, hogy be tudjuk húzni a továbbjutást érő győzelmet. Meggyőződésem, hogy tanultunk ebből és teljesen más mentalitással állunk bele a Miskolc elleni elődöntőbe, ahol már remélhetőleg számíthatunk az eddig hiányzókra is.