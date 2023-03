Szilárd hosszútávú projektje, a The Big Five sorozatként ismert hegymászó feladata az, hogy elérje Földünk első öt legmagasabb hegycsúcsát, az eddigi stílust követve, „tisztán”, oxigénpalack és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül, környezettudatos sportolóként teljesítve a kihívást. A legnehezebbnek tartott 8611 méteres K2 és a 8516 méteres Lhoce már sikerült, előbbivel hazai sporttörténelmet is írt.