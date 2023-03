Zoltán és Ajsa nem csak szerelmükre, de sportteljesítményeikre is méltán lehetnek büszkék, hiszen mára mindketten a sportág állócsillagai, számos sikeres versennyel a hátuk mögött. Nardelotti Zoltán Világbajnoki ezüstérmes, és Európa-bajnok, Ajsa pedig a 2022-es Világjátékokon és az Európa-Bajnokságon is harmadik helyezést ért el, emellett Ifjúsági Európa-Bajnok és Világbajnoki bronzéremmel is büszkélkedhet.

Nardelotti Ajsa és Zoltán

Forrás: Magyar Muaythai Szakszövetség

A fiatalok most együtt készülnek gőzerővel a következő megmérettetésükre: a Világjátékokat szeretnék megnyerni.

Két év múlva rendezik meg ismét a Világjátékokat, amin mindenképp részt kívánok venni, de ezúttal aranyéremmel szeretnék haza térni

– fogalmaz Ajsa. Zoltán súlycsoportját az idei versenyből ugyan kivették, ám a sportoló reménykedik abban, hogy hamarosan ő is bizonyíthat majd itt.

Büszke rájuk a szövetség is A Magyar Muaythai Szakszövetség nemcsak a fiatal házaspár sikereire, de a kapcsolatukra is büszke, hiszen a küzdősportok világában meglehetősen ritka, hogy egy házaspár mindkét tagja ilyen rendkívüli eredményeket érjen el.

– Ajsa nemcsak egy fiatal, szép és csinos nő, de élsportoló is, hatalmas tehetséggel és kitartással. Zoli pedig alaposan rácáfol a küzdősportot űzőkkel szembeni sztereotípiákra, hiszen a sport mellett programozással is foglalkozik. Ketten együtt pedig igazi példaképek a sportolók számára, a Muaythai-on belül pedig régi családtagnak számítanak – fejtette ki Hajós István, a Magyar Muaythai Szakszövetség gazdasági- és kommunikációs vezetője.

Bízom benne, hogy a jövőben ezt a kategóriát is vissza fogják tenni, és én is részese lehetek az élménynek, mert ez tenné fel számomra az i-re a pontot

– mondja a tehetséges sportoló, akinek sportága, a muaythai mára már teljes jogú olimpiai sportággá vált, így nagyon komoly életpálya modellt kínál neki és feleségének. Sőt, ma már egyetemi szinten, a felsőoktatás kereteiben is elérhető ez a sportág, színvonalas elméleti és gyakorlati oktatás formájában.