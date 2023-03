Röplabda, NB I. Liga, férfi, negyeddöntő, 2. mérkőzés Szolnoki RK–Dág KSE 1:3 (-21, -20, 23, -17) Szolnok, 100 néző, vezette: Szél M. J., Gyulai G. Dág: Szabó B., Krupánszki, Balázs B., Kun, Benkő, Nagy P. Csere: Farkas B. (libero), Majer. Vezetőedző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 5-8, 8-12, 17-20, 21-24; 2. játszma: 5-5, 10-11, 15-19, 20-24; 3. játszma: 4-2, 11-6, 16-15, 20-22, 24-23; 4. játszma: 5-2, 11-11, 15-15, 17-24.



A vendégek klasszikus center nélkül álltak ki erre a fontos összecsapásra. A kényszermegoldás szülte taktika két szetten keresztül, ha nem is hibátlanul, de működött. Ez meg is nyugtatta dágiakat, akik a magabiztos győzelem helyett „elherdálta” a harmadik játszmát, miután fölöslegesen könnyelműsködni kezdtek… Éppen ezért a negyedik felvonásban már egy belelkesedett Szolnok lépett pályára, amely oda is lépett a gázra. Ám a vendégek egy időkérés után egy jó nyitássorozattal a maguk javára fordították a játszmát és a mérkőzést is.



Zirigh Balázs: – A centerünk nem érkezett haza, így kellett megpróbálnunk jó eredményt elérni. Ez végül sikerült is, de a harmadik szett elvesztését sajnálom.



Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: Dág–Szolnok 2-0.