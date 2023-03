Az ősszel kezdődő U21-es Eb-selejtező sorozatra készülő magyar válogatott Vitális Milán góljával 1-0-ra legyőzte a görögöket a két csapat athéni felkészülési mérkőzésén – közölte az mlsz.hu.

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, két dorogi, Szalai József és Molnár Zsombor is meghívót kapott a válogatottba a soron következő két felkészülési mérkőzésre. Közülük Szalai lehetőséget is kapott az első, görögök elleni meccsen, akit a 61. percben cserélt be Gera Zoltán szövetségi edző.